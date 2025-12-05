Cerita Jimmy Kobogau Masuk Camp Militer Demi Film Timur, Diajari Teknik Penyergapan

ERA.id - Aktor Jimmy Kobogau menceritakan proses panjang yang harus ia jalani untuk memerankan karakter Sila, anggota Kopassus, dalam film terbarunya Timur.

Persiapan yang dilakukan Jimmy tidak hanya dilakukan di ruang reading, tetapi juga melibatkan latihan fisik intens setiap hari.

"Saya dan Aufa latihan koreografi kurang lebih dua bulan. Hampir setiap hari kami berada di tempat latihan, jadi benar-benar terbakar olahraganya," ujar Jimmy saat menghadiri press screening & press conference di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Latihan tersebut dilakukan di kantor Uwais Pictures dan secara perlahan membangun chemistry di antara para pemain.

Tidak hanya latihan gerakan, Jimmy juga mengikuti bootcamp militer selama satu minggu. Di sana, ia belajar SOP memegang senjata, teknik penyerangan, penyergapan, hingga hand signal.

"Selain fisik, mental dan sikap prajurit juga ditempa di sana," kata Jimmy.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya hanya memerankan karakter tersebut di layar.

"Saya bukan anggota militer ya, saya anggota masyarakat," tambahnya sambil tersenyum.

Di lokasi syuting, para kru dan tim aksi juga selalu mendampingi demi memastikan detail gerakan terlihat nyata. Jimmy berterima kasih kepada tim produksi atas dukungan penuh yang ia terima sepanjang persiapan.

"Puji Tuhan, itu semua karena ada tim yang baik yang mempersiapkan segalanya," ucapnya.

Dengan rangkaian latihan tersebut, Jimmy berharap penampilannya dalam Timur dapat memberikan aksi yang hidup dan terasa kuat bagi penonton.

Film Timur akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Desember 2025.