Dari Angga Yunanda hingga Ferry Irwandi, Ini Publik Figur yang Buka Donasi untuk Sumatera

ERA.id - Sejumlah publik figur berbondong-bondong menggalang dana untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Dana yang berhasil dikumpulkan itu bahkan mencapai miliaran rupiah.

Mengutip data situs BNPB, jumlah korban meninggal sebanyak 837 jiwa, 509 dinyatakan hilang, dan sekitar 2.700 orang mengalami luka-luka. Jutaan orang mengungsi akibat rumah dan harta benda mereka hancur.

Rasa pilu ini pun menggerakan hati sejumlah figur publik yang turun langsung memberi bantuan maupun mengumpulkan dana lewat donasi.

Berikut ini daftar figur publik yang menggalang dana untuk korban banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Bryan Domani dan Mawar de Jongh

(sumber: Bryan dan Mawar Peduli Bencana Sumatra/kitabisa.com)

Pasangan yang sudah menjalani hubungan selama 6 tahun ini menggalang donasi bertajuk “Peduli Banjir Bandang Sumatera” melalui baikitumudah berkolaborasi dengan Sekolah Relawan sejak 27 November. Dana yang sudah terkumpul berjumlah Rp31.873.800 dari target donasi sebesar Rp50.000.000.

Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda

Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda (sumber: instagram/sheninacinnamon)

Pasangan suami istri yang menikah di Bali 10 Februari lalu, membuka penggalangan donasi melalui Kitabisa untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas bencana.

Dalam unggahan Instagram-nya, Shenina mengingatkan kepada pengikutnya sekecil apapun bantuan sangat berarti bagi para korban. Donasi yang terkumpul sejumlah Rp400.028.786 dengan total tager donasi yaitu Rp450.000.00

Haleyava Princy

Leya Princy. instagram/harleyavaprincy)

Pemeran Cinta dalam film Rangga & Cinta, Leya Princy, membuka penggalangan dana melalui Kitabisa. Tidak sekadar mengajak, Leya juga aktif memberikan edukasi terkait kondisi banjir dan isu lingkungan lainnya.

Galangan dana untuk korban banjir Sumatera dibuka sejak 27 November sudah terkumpul sebanyak Rp76.304.596 melampaui target Rp50.000.000

Ricky Harun

Ricky Harun (sumber: instagram/sahabatyatimofficial)

Berkolaborasi dengan lembaga amal @sahabatyatimofficial, Ricky Harun menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada korban banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Target pengumpulan donasi sebesar Rp500.000.000 terhitung hari ini sudah terkumpul Rp184.941.598. Hasil dana yang terkumpul disertai bukti dokumentasi membagikan kebutuhan seperti makanan yang diunggah akun @sahabatyatimofficial.

Nikita Willy

Nikita Willy (sumber: situs/kitabisa.com)

Nikita Willy, dikenal sering berbagi edukasi ilmu parenting anak dan kehidupan rumah tangga di kanal youtubenya “Mom’s Corner”. Ibu dua anak ini membuka wadah bagi orang-orang yang ingin berdonasi untuk membantu korban terdampak banjir di Sumatera melalui Kitabisa. Total donasi yang terkumpul melalui Kitabisa dengan tajuk "Celengan Bersama Nikita" sebesar Rp74.084.445.

Ferry Irwandi

Ferry Irwandi (sumber: instagram/irwandyferry)

Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, mengumpulkan Rp10.375.087.479 untuk ia donasikan kepada korban bencana banjir Sumatera. Melalui Kitabisa, hasil donasi melampaui target awal Rp1.000.000.000 dan dana sudah disalurkan dalam bentuk bantuan berupa kiriman sembako, paket kebersihan, dan kebutuhan dasar.

Itulah nama selebritas yang ikut membantu penggalangan dana untuk korban Sumatera. Mari kita berdoa semoga korban yang terkena dampaknya mendapat bantuan lebih banyak dan keadaan cepat pulih.