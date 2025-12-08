Dalami Peran Lasmini di Janur Ireng, Masayu Anastasia Jadi Pendiam hingga Hobi Nyeker

ERA.id - Masayu Anastasia membongkar rahasia dalam mendalami perannya sebagai Lasmini di film Janur Ireng. Masayu berubah jadi pendiam hingga rela nyeker demi totalitasnya.

Ibu satu anak ini mengungkap karakter Lasmini yang ia perankan cukup menantang. Lasmini digambarkan sebagai sosok anggun dan pendiam, namun menyimpan banyak hal dalam diamnya.

Untuk mendalami karakter tersebut, Masayu melakukan totalitas yang cukup unik. Setelah mempelajari latar belakang Lasmini saat proses reading, ia langsung mencoba merasakan karakter itu begitu tiba di lokasi syuting.

"Aku udah sempat nanya background-nya tentang karakter aku, jadi pas nyampe lokasi itu aku langsung buka sandal, terus kelilingi satu rumah buat dapetin feel-nya Lasmini," kata Masayu saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Saat mendalami karakter yang pendiam itu, Masayu mengaku sering membuat kru heran di lokasi syuting.

"Anak-anak yang di set pasti kayak selalu ngomong, 'Kenapa sih lu Kak diam aja?’. Karena namanya pemain ketika di set kita harus menjadi karakter itu," jelas Masayu.

Selain itu, Masayu juga mengungkap salah satu alasan ingin bergabung di film produksi MD Pictures ini. Baginya, sosok Kimo Stamboel menjadi salah satu alasan Masayu ingin bergabung.

"Pengen banget kerja bareng sama Mas Kimo, Alhamdulillah-nya ya terwujud," ungkapnya.

Janur Ireng menjadi proyek pertama Masayu bersama Kimo Stamboel, sebuah kolaborasi yang sudah lama ia harapkan. Ia memuji sang sutradara sebagai sosok yang sangat detail, teliti, dan terbuka terhadap diskusi bersama para pemain.

"Mas Kimo tuh orangnya sedetail itu, dan dia director yang bisa diajak discuss, mau tentang karakter, dialog, apapun, Mas Kimo itu terbuka untuk kita," ungkapnya.

Janur Ireng dapat disaksikan di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 24 Desember 2025.