Syuting di Kalimantan, Ochi Rosdiana Jaga Sikap Demi Film Kuyank

ERA.id - Ochi Rosdiana membagikan pengalamannya selama proses syuting film Kuyank, prekuel dari film Saranjana yang dilakukan langsung di Kalimantan. Menurutnya, meski film lekat dengan nuansa horor, selama syuting tidak ada ritual khusus yang dilakukan oleh para pemain dan kru.

Kepada ERA, Ochi menjelaskan bahwa tim produksi lebih memilih untuk menjaga sikap dan menghormati lingkungan di sekitar lokasi syuting. Ia menyebut doa bersama menjadi hal utama dalam sebelum memulai pengambilan gambar.

"Ritual khusus sih enggak ada, kita lebih ke setiap mulai syuting ya kita pasti berdoa, terus sebelum syuting kita selametan. Ya demi kelancaran dan kita juga saling menghargai aja yang namanya tempat baru," ujar Ochi.

Ochi menambahkan syuting yang dilakukan di alam terbuka seperti hutan, rawa, dan pinggiran sungai membuat para pemain harus lebih menjaga sopan santun. Menurutnya, sikap saling menghormati menjadi hal penting saat bekerja di lokasi yang jarang dilewati orang.

"Jadi harus permisi-permisi aja. Sama enggak lupa berdoa dan kayak ya... apa ya, saling menghormati," katanya.

Selain menjaga sikap, Ochi juga menegaskan bahwa selama di Kalimantan, tim produksi tetap menyesuaikan aktivitas syuting dengan kebiasaan setempat. Salah satunya adalah menghentikan kegiatan syuting saat waktu Magrib tiba.

"Kayak kalau Maghrib kita enggak syuting. Kan di sana kan azan gitu kan, jadi saling menghargai aja," ucapnya.

Soal pengalaman mistis, Ochi justru menyebut kejadian paling menegangkan bukan soal hal mistis. Tetapi ada satu insiden yang dialami lawan mainnya, Hazman Al-Idrus, yang tercebur ke sungai saat latihan adegan.

"Ini lebih horor dari horor sih menurut aku. Kalau tiba-tiba enggak bisa berenang kan bahaya," kata Ochi sambal tertawa.

Meski begitu, ia menyebut kejadian tersebut hanya murni kecelakaan teknis dan tidak berkaitan dengan hal-hal mistis. Bagi Ochi, pengalaman syuting di Kalimantan justru menjadi pengalaman baru untuk lebih menghargai alam dan lingkungan sekitar, tanpa harus dikaitkan dengan ritual tertentu.

Film Kuyank, prekuel dari film Saranjana akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 29 Januari 2026.