Pertama Kali Syuting di Kalimantan, Rio Dewanto Belajar Dayung Jakung hingga Main Tenis Bareng Warga Lokal

ERA.id - Rio Dewanto membagikan pengalaman tak terlupakan sekaligus menantang saat menjalani proses syuting film horor terbarunya, Kuyank. Rio mengaku, salah satu tantangan terberatnya adalah saat harus belajar mengendarai jukung atau perahu tradisional Kalimantan.

"Kesulitannya apa ya? Ya paling mendayung jukung itu aja sih, jukung. Karena waktu itu juga malam-malam kan. Karena itu bener-bener balance-nya tuh lumayan kalau kita salah dikit langsung nyebur gitu. Jadi memang butuh keterampilan khusus buat ngejalanin itu gitu," ujar Rio Dewanto saat ditemui di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Perjuangan belajar mendayung jukung ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Rio. Pasalnya, proyek film ini merupakan momen pertama kalinya ia menginjakkan kaki di tanah Kalimantan selama berkarier di dunia akting.

"Menyenangkan sekali yang pertama, dan bersyukur karena kalau nggak ada proyek ini mungkin sampai detik ini saya belum pernah ke Kalimantan. Dan ini pertama kalinya saya ke Kalimantan, dan disambut dengan sangat luar biasa," tuturnya.

Selain tantangan fisik, Rio juga berbagi cerita tentang keramahan warga lokal selama ia syuting di Kalimantan Selatan. Ia merasa sangat terharu karena masyarakat setempat begitu perhatian dengan mengirimkan banyak makanan ke lokasi syuting.

"Setiap ke lokasi itu banyak banget yang bawain kita makanan. Bukan hanya untuk saya aja, tapi hampir untuk semua kru, untuk semua pemain, dan itu banyaknya minta ampun. Jadi kita kadang-kadang bingung abisinnya, dan enak-enak makanannya," ungkapnya.

Namun, ada satu hal yang membuat Rio sempat bingung saat berada di Kalimantan. Ia terkejut melihat banyaknya restoran dari luar daerah, seperti Rumah Makan Solo, yang justru sangat populer di sana.

"Cuma yang saya bingung cuma satu, Pak. Kenapa restorannya banyak 'Wong Solo'? Kan di Kalimantan ya? Tapi enak-enak,” katanya.

Di sela-sela jadwal syuting yang padat di Kandangan dan Negara, Kalimantan Selatan, Rio juga bercerita bahwa ia memilih untuk berbaur dengan warga setempat melalui kegiatan olahraga serta memancing.

“Saya hampir tiap hari main tenis sama mereka di sana ketika lagi nggak ada syuting. Terus mancing, meskipun nggak dapet-dapet ikannya. Yang penting usaha dulu ya. Pokoknya menyenangkan sekali lah,” pungkasnya.

Kuyank akan tayang di bioskop mulai tanggal 29 Januari 2026.