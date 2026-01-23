Belajar Bahasa Banjar di Film Kuyank, Dayu Wijanto: Mirip Bahasa Batak

ERA.id - Aktris Dayu Wijanto mengaku sempat mengalami kekeliruan dalam belajar bahasa Banjar di film Kuyank. Dayu mengaku bahasa Banjar memiliki kemiripan dengan bahasa Batak.

Diakui oleh Dayu, bahasa Banjar terasa sangat baru baginya. Dayu juga menganggap bahasa yang terdengar asing di telinganya justru terdengar seperti logat bahasa Batak.

"Jadi memang bahasa Banjar ini sesuatu yang sangat-sangat baru buat saya. Awalnya saya berbahasa Banjar malah kayak bahasa Batak. Beneran!" kata Dayu saat Press Conference & Press Screening film Kuyank di Epicentrum pada Jumat (23/1/2026).

Namun, berkat bantuan sutradara Johansyah Jumberan dan beberapa pemeran asli Banjarmasin membantu mengoreksi cara bicaranya dalam bahasa Banjar.

"Nah, keuntungannya lagi sutradaranya kan akamsa (anak kampung sana). Jadi dia banyak mengoreksi. dan ada Putri yang kadang-kadang saya nanya, “Put, ngomongnya kayak gini bener nggak sih? Kalau kayak gini ngomongnya gimana, Put,” dia yang membenarkan,” ucap Dayu.

Selama menjalani syuting di daerah Banjarmasin, Dayu bercerita hal yang paling berkesan adalah menghabiskan harinya berinteraksi dengan warga lokal dan pergi setiap hari ke pasar.

"Masa syuting kan cukup lama ya di Banjar, walaupun di beberapa kota. Nah, yang unik buat saya dan berkesan adalah setiap hari, hampir setiap hari saya ke pasar. Beli kue, beli apa. Dengan begitu kan kita berdialog dengan orang lokal di sana, the real orang lokal di sana. Jadi itu yang menggali bahasa untuk Saidah,” jelasnya.

Tak hanya kendala bahasa, Dayu juga merasa kesulitan mengucapkan kalimat dalam bahasa Banjar yang terkesan berbicara secara cepat sedangkan kepribadiannya terbiasa lebih santai.

“Yang paling sulit untuk Saidah adalah bahasanya tuh harus diucapkan cepat, merepet. Sedangkan saya kan orangnya halus,” tuturnya.

Film Kuyank turut dibintangi oleh Putri Intan Kasela, Rio Dewanto, Ochi Rosdiana, hingga Hazman Al Idrus. Film mulai tayang pada 29 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia.