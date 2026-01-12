Takut Dihujat Emak-Emak, Aghniny Haque Sempat Ragu Terima Film Penerbangan Terakhir

ERA.id - Aktris Aghniny Haque mengaku sempat ingin menolak peran sebagai Nadia Sarah di film Penerbangan Terakhir. Aghniny takut dibenci oleh penonton setelah mengambil tawaran ini.

Karakter Nadia Sarah digambarkan sebagai seorang istri yang memperjuangkan rumah tangganya dengan cara yang cukup ekstrem. Cara itu pun membuat Aghniny sempat takut dan ingin menolak tawaran tersebut.

"Sebenernya nggak ada yang salah sama script-nya. Aku suka banget sama script-nya, ini salah satu cerita yang sangat berani dan jarang banget diangkat gitu soal love bombing, terus juga soal manipulasi, narsistik. Tapi yang aku paling takut tuh adalah memainkan Nadia tersendiri karena buat aku karakternya ekstrem dan aku takut kalau nggak bisa deliver (membawakannya)," ujar Aghniny saat ditemui di Press Screening dan Press Conference film Penerbangan Terakhir di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (12/01/2026)..

Bukan hanya itu saja, perempuan asal Semarang itu juga sempat khawatir karakter ini akan menimbulkan kebencian dari penonton.

"Selain takut untuk nggak bisa deliver juga takut banget karakter ini tuh bakal kayak, aku takut banget kalau lagi jalan di luar sana terus ibu-ibu lihat aku tuh kayak kesel gitu sama aku," ujarnya.

Namun demikian, Aghniny pun mengaku memiliki alasan sendiri akhirnya mau menerima tawaran tersebut. Baginya sebagai seorang aktor, menampilkan yang terbaik memang sudah menjadi tugasnya.

"Aku berusaha menampilkan supaya penonton mengerti sebenarnya dia kayak gitu tuh karena dia punya luka yang belum pernah sembuh gitu. Ketakutan akan ditinggalkan karena dia bertahan sangat lama di hubungan yang sangat toxic itu tadi," katanya.

Meski mengaku cukup kesulitan, aktris tersebut merasa berhasil memerankan Nadia, karakter yang jauh berbeda dari peran-peran yang pernah ia mainkan sebelumnya.

"Karakter Nadia adalah new challenge buat aku. Dan ternyata yes, kayak aku bisa ngelewati itu dan aku jadi sedikit lebih takut untuk punya karakter yang mungkin berbeda-beda atau mungkin agak susah untuk dimainkan," pungkasnya.

Film Penerbangan Terakhir akan tayang pada 15 Januari 2026.