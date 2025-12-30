Rebutan Arbani Yasiz, Megan Domani Jambak-Jambakan Sampai Memar dengan Yasmin Napper

ERA.id - Megan Domani berbagi kisah lucu sekaligus menegangkan selama syuting film Musuh Dalam Selimut. Megan babak belur saat syuting akibat perbuatan Yasmin Napper.

Luka yang dialami oleh Megan ini terjadi saat ia dan Yasmin terlibat satu adegan intens dan menegangkan di film Musuh Dalam Selimut. Saat itu Yasmin terbawa suasana hingga melukai pipi Megan.

"Sebenarnya di scene itu ada kejadian lucu ya behind the scenes-nya. Jadi memang ceritanya kan Suzy sama Gadis (diperankan oleh Yasmin Napper) jambak-jambakan. Terus mungkin Gadis kebawa emosi, dia tidak sadar kalau dia mengenai muka aku beneran," ungkap Megan saat ditemui di Press Screening dan Press Conference film Musuh Dalam Selimut di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).

Akibat dari insiden itu, pipi Megan pun memar dan biru selama dua hingga tiga hari. Bahkan syuting pun terpaksa dihentikan lantaran memar yang dialami Megan semakin memburuk.

"Habis itu aku syuting dua sampai tiga hari pipi aku biru sampai bengkak, sampai harus berhenti dulu sebentar karena emang bener-bener langsung biru gitu,” katanya.

Meski demikian, Megan tidak menyimpan dendam maupun marah terhadap Yasmin. Ia justru senang lantaran Yasmin berhasil mendalami karakternya sebagai Gadis.

"Tapi aku senang juga di satu sisi artinya memang Yasmin bener-bener in character banget gitu," ujarnya.

Film Musuh Dalam Selimut akan tayang pada 8 Januari 2026.