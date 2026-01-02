Dihujat Netizen Usai Foto Bareng Sitok Srengeng, Sal Priadi: Dia Jancok!

ERA.id - Musisi Sal Priadi menjadi perbincangan publik di media sosial setelah kedapatan foto bersama sastrawan, Sitok Srengenge. Sal dituding berkerabat dengan Sitok yang merupakan pelaku pemerkosaan.

Tudingan itu bermula saat foto kebersamaan pelantun "Gala Bunga Matahari" itu bersama Sitok beredar di media sosial. Di foto itu, Sal terlihat duduk dengan mengangkat kedua tangannya yang berpose seolah sedang memamerkan otot.

Sementara di belakang Sal, nampak Sitok yang mengenakan topi berdiri dengan menyandarkan salah satu tangannya ke tembok.

"What "sisi 'bahaya' kesenian" were they talking about?" tulis akun @mekitron pada 31 Desember 2025.

Akun tersebut juga membagikan potongan berita yang menjelaskan kasus Sitok--pelaku pemerkosaan mahasiswi Universitas Indonesia pada 2013 lalu. Unggahan itu pun langsung menuai kritik tajam hingga hujatan yang mengarah kepada Sal.

Menanggapi hujatan dan kritik tersebut, Sal lewat cuitan di akun X atau Twitter-nya pun memberikan pernyataan resmi. Ia menegaskan foto itu diambil saat berkunjung ke kediaman anak Sitok.

"Saya main ke rumah anaknya, masuk rumahnya ada bapak dan ibunya, ngobrol selayaknya tamu, lalu diajak foto," ujar Sal.

Sal lantas menegaskan bahwa sikapnya terhadap pelaku pemerkosaan sudah jelas dan tidak dalam posisi untuk membela. Ia pun menyerahkan kasus Sitok kepada pihak berwajib.

"Mengetahui hal yang beredar, ternyata sudah jadi urusan hukum. sikap saya clear, saya ga bela," tegasnya.

Meski demikian, Sal menyerahkan penilaian atas foto tersebut kepada publik. Sal pun mengecam tindakan Sitok dan tidak akan pernah membela pelaku pemerkosaan.

"Kalo ada pihak yang melintir2 itu urusan dia sama apapun yang dia inginkan soal ini. menurut saya clear, dia jancok," katanya.

Lebih lanjut, Sal Priadi menekankan ia akan lebih bijak dalam menerima ajakan foto bersama dengan orang lain.

"Saya akan lebih bijak menerima ajakan foto ya, thanks," tutupnya.

Diketahui Sitok Srengenge sempat terlibat kasus pemerkosaan yang melibatkan mahasiswi UI berinisial RW pada 2013 lalu. Korban melaporkan insiden tersebut ke Polda Metro Jaya pada 29 November 2013.

Pada 6 Oktober 2014, Sitok ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan. Namun kasus ini seolah tidak mendapat putusan yang memberikan rasa keadilan bagi RW.