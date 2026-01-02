14 Tahun Bersama, Andhara Early Putuskan Bercerai dari Bugi, Curahan Hati Bikin Pilu

ERA.id - Kabar mengejutkan dating dari pasangan Andhara Early dan Bugi Ramandhana. Andhara memutuskan untuk bercerai dari Bugi usai 14 tahun membina rumah tangga.

Dalam cuplikan video yang dibagikan oleh Andhara Early di Instagram, ia terlihat memamerkan potret kebersamaannya dengan Bugi. Nampak juga cincin pernikahan mereka yang kini tidak lagi melingkar di jari manis masing-masing.

"KAMI SELESAI," tulis Andhara Early, dikutip ERA, Jumat (2/1/2026).

"Setelah 14 tahun membangun kehidupan, kami memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan rasa saling menghormati," tutur Andhara.

Andhara lantas menjelaskan bahwa keputusan untuk berpisah setelah 14 tahun dengan Bugi bukan keputusan yang mudah. Namun ia meyakini keputusan untuk berpisah adalah jalan yang terbaik.

Meski memilih untuk berpisah, Andhara menilai hal ini bukan sebuah kegagalan baginya. Ia dan Bugi justru melihat adanya lembaran baru dari perjalanan hidupnya.

"Kami memutuskan untuk melepaskan gelar "suami istri" dengan damai, untuk mempertahankan gelar "orang tua" dengan lebih baik," katanya.

Selain itu, Andhara dan Bugi juga meyakini anak-anaknya bahwa cinta mereka sebagai orang tua tidak akan padam dan berubah. Ia dan Bugi akan tetap fokus mengurus dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya.

"Terima kasih untuk semua pelajaran, kenangan dan cinta. Kedamaian dan kebahagiaan anak-anak adalah prioritas utama kami. Doakan kami agar bisa menjadi co-parent yang baik dengan selalu menjaga silaturahim selamanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Andhara Early dan Bugi menuturkan bahwa keputusan untuk berpisah ini atas izin dari Tuhan. Mereka pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan.

"Kami memulai karena Allah SWT, kami mengakhiri juga dengan ijin Allah SWT. Kami tidak pernah tahu apa & bagaimana rencanaNya, tapi kami yakin, rencanaNya selalu yang terbaik," pungkasnya.

Andhara Eraly dan Bugi tercatat menikah pada 11 September 2011. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai satu orang anak. Perceraian ini pun menjadi yang ketiga kalinya bagi Andhara Early.