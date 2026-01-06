Iis Dahlia Dukung Devano Lepas Nama Danendra, Beri Pesan Khusus ke Anak

ERA.id - Pedangdut sekaligus ibunda Devano, Iis Dahlia, menanggapi keputusan putranya yang meninggalkan nama Danendra di awal tahun 2026. Iis mengakut tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Enggak apa-apa. Aku aja kan nama asliku Laeliyah. Iis Laeliyah diganti Iis Dahlia karena orang selalu salah (panggil), ada yang ngomong Laela, Laela. Gitu," ujar Iis Dahlia saat ditemui beberapa waktu lalu.

Pelantun "Payung Hitam" itu lantas menepis tudingan keputusan Devano melepas nama belakangnya demi membuang sial. Bagi Iis, hal itu sama sekali bukan menjadi alasan Devano menghilangkan nama belakangnya.

"Enggak lah, enggak. Cuma (karena) banyak orang yang suka salah menyebut Danendra-nya," tegasnya.

Lebih lanjut, Iis Dahlia berharap dengan nama baru itu Devano bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Ia juga berpesan agar Devano tidak meninggalkan ibadah di tengah padatnya jadwal syuting maupun manggung.

"Harapannya pokoknya kalau Mama sih mudah-mudahan Devano semakin dewasa. Dan kalau makin dewasa artinya tanggung jawabnya makin besar. Mama maunya Adek jangan tinggalin sholatnya, berbuat baiknya, sedekahnya," pungkas Iis.

Diketahui sebelumnya, Devano resmi menghilangkan nama Danendra sebagai identitas panggungnya lewat pernyataan resmi di Instagram. Keputusan itu dikatakan Devano lantaran selama ini banyak orang yang salah dalam pengucapan namanya.