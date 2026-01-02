Ini Alasan Devano Buang Nama Danendra, Lebih Tegas dan Jelas

ERA.id - Aktor sekaligus musisi Devano Danendra memutuskan untuk tidak lagi memakai nama belakangnya, Danendra, sebagai nama panggung.

Keputusan ini dilakukan Devano di awal tahun 2026 sekaligus sebagai pembuka perjalanan baru bagi karirnya. Devano menuturkan bahwa ia memilih untuk tidak lagi memakai nama belakangnya, Danendra.

"Dear teman-teman, dengan ini saya ingin memberikan informasi bahwa per tahun ini saya akan menghilangkan nama belakang saya 'Danendra' dan hanya akan menggunakan nama DEVANO saja untuk kebutuhan panggung," tulis Devano di Instagram pribadinya, dikutip ERA, Jumat (2/1/2026).

Putra Iis Dahlia itu lantas menjelaskan bahwa keputusan ini dipilih lantaran sejak awal berkarir banyak sekali yang salah pengucapan namanya.

"Dari awal karir saya sejak kecil, banyak sekali dari teman-teman yang salah pengucapan akan nama belakang saya," jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut, pemain film Gowok Kamasutra Jawa itu pun memilih untuk 'membuang' nama belakangnya.

"Maka saya akan buat nama panggung saya dengan satu tarikan nafas saja. Tegas dan jelas," pungkasnya.