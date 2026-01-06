Hadirkan Kolaborasi Bernadya dan Rony Parulian, Ultraverse Festival Siap Mengguncang 31 Januari 2026

ERA.id - Festival musik Indonesia bertajuk Ultraverse Festival resmi digelar di tiga kota besar, Jakarta, Bali dan Surabaya. Festival ini akan diselenggarakan secara secara serempak pada 31 Januari 2026.

Chief Marketing Officer XLSMART Alfons Bosch Sansa mengatakan penyelenggaraan Ultraverse Festival membuka kemungkinan baru dalam produksi konser berskala besar yang digelar lintas kota secara bersamaan.

"Untuk sebuah festival musik, penyelenggaraan ini menjadi sebuah terobosan karena memungkinkan pertunjukan berlangsung serentak tanpa jeda di tiga kota, dengan konsep kolaborasi real-time. Dengan dukungan layanan XL Ultra 5G+, Ultraverse Festival menghadirkan pengalaman menonton yang terasa utuh, presisi, dan saling terhubung," ujar Alfons dalam pernyataan resmi kepada ERA, Selasa (6/1/2026).

Untuk Jakarta, Ultraverse Festival akan diadakan di Stadion Madya B Jakarta, Surabaya di Parkir Timur Plaza, serta Atlas Beach Club Bali. ULTRAVERSE FESTIVAL merancang pertunjukan yang menyatukan musik, visual, dan interaksi lintas kota melalui format “3 Cities Live Connected Music Festival”.

Nantinya setiap panggung dihubungkan secara real-time melalui portal visual, memungkinkan penampil dan penonton di masing-masing kota saling merespons dalam satu rangkaian konser yang utuh.

Melalui panggung yang saling terkoneksi dengan layanan XL Ultra 5G+, ULTRAVERSE FESTIVAL menghadirkan pendekatan baru dalam pemanfaatan layanan 5G tercepat untuk pertunjukan musik. Setlist switch, cross-city dialogue, genre exchange, hingga interaksi dengan penonton menjadi bagian dari pengalaman live connected music festival yang dirancang untuk berlangsung serentak di tiga kota.

Selain menyuguhkan panggung berbeda, deretan musisi yang akan terlibat juga tidak kalah untuk dinantikan. Untuk panggung Jakarta, Ultraverse Festival akan menghadirkan GIGI, Afgan, Bernadya, D'Masiv, serta Maliq & D'Essentials.

Surabaya akan dimeriahkan oleh Iwan Fals, Project Pop, Rossa, Rony Parulian, Kotak, dan RAN. Sedangkan di Bali akan hadir deretan DJ dari Indonesia dan mancanegara.

Tidak hanya itu saja, sejumlah musisi juga akan berkolaborasi lintas kota seperti GIGI dengan Iwan Fals, Kahitna dan Project Pop, Afgan dan Rossa, D'Massiv dengan Kotak, Bernadya dan Rony Parulian, serta Maliq & D'Essentials dengan RAN.

Para penonton dapat merasakan pengalaman langsung, konser dengan konsep terbaru ini serta menyaksikan musisi idolanya secara langsung dengan membeli tiket mulai dari Rp 50 ribu melalui goers.co/ultraverse. Tiket tersedia mulai 9 Januari 2026. Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terbaru, silakan ikuti Instagram resmi kami di @ultraverse.fest.