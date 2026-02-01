Momen Afgan dan Rossa Saling Goda di Panggung Ultraverse Festival, Duet Lintas Kota Bikin Kagum

ERA.id - Afgan dan Rossa saling melempar godaan satu sama lain selama konser Ultraverse Festival 2026. Momen itu disuguhkan Afgan dan Rossa sambil menyanyikan lagu "Kamu Yang Kutunggu".

Momen mesra ini terjadi saat Afgan menjadi salah satu penampil Ultraverse Festival di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sementara Rossa tampil terpisah di Parkir Timur Plaza Surabaya.

"Agan! Kamu denger aku enggak?" teriak Rossa dari Surabaya.

"Ocha! Iya aku denger kamu. Gimana di sana seru enggak? Surabaya!" timpal Afgan.

Rossa yang mendengar sapaan antusian dari Afgan pun memberi jawaban penuh semangat. Ia pun antusias sekaligus kagum dengan teknologi konser yang bisa digelar bersamaan dari kota berbeda.

Interaksi keduanya pun memercikan api romansa secara langsung di hadapan para penggemar, baik di Jakarta maupun Surabaya.

"Kita tiap show gini aja kali ya? Jadi bisa dua kota sekaligus," tutur Afgan yang disambut tawa Rossa.

Suasana hangat dan penuh semangat itu meningkat menjadi momen intim duet antara Afgan dan Rossa. Mereka yang terhubung secara dari jarak jauh pun melantunkan lagu "Kamu Yang Kutunggu".

Riuh tepuk tangan dan teriakan penggemar pun langsung menggema dari Jakarta dan Surabaya. Afgan pun menutup perbincangan dengan Rossa lewat godaan maut yang mengundang histeris.

"Habis ini kita lanjut video call ya?" kata Afgan ke Rossa.

Afgan pun melanjutkan penampilannya dengan membawakan sejumlah lagu hits mulai dari "Kacamata", "Panah Asmara", hingga "Lenggang Puspita".

Ultraverse Festival 2026 digelar dengan konsep unik dan meriah dari tiga kota pada 31 Januari 2026. Konser ini berlangsung dari Jakarta, Surabaya dan Bali.

Sejumlah musisi turut meriahkan acara ini. Di panggung Jakarta D'Masiv, Maliq and D'Essential, Bernadya, Afgan, Kahitna, serta Gigi memeriahkan panggung.

Untuk Surabaya dimeriahkan oleh Kotak, RAN, Rony Parulian, Rossa, Project Pop, dan Iwan Fals. Sementara untuk Bali diramaikan oleh penampilan DJ Dev, DJ Ubed, Julian Cross serta Afrojack.