10 Tahun Jadi Risa di Danur Universe, Prilly Latuconsina Jadi Akrab dengan Hantu

ERA.id - Prilly Latuconsina kembali membuktikan totalitasnya dalam seri penutup Danur Universe. Selama 10 tahun memerankan Risa, Prilly mengaku pengalamannya di film horor tersebut mengubah cara pandangnya terhadap makhluk halus.

"Sepuluh tahun jadi karakter Risa, yang menempel di saya itu, saya jadi menganggap hantu itu baik. Karena setiap baca skenario Danur dari yang pertama, saya benar-benar nangis. Ternyata di setiap kehidupan itu punya cerita, mau dunianya di dimensi ini atau dimensi lain," ujar Prilly saat ditemui di Agora XXI, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, sosok hantu yang terlihat jahat sekalipun pasti memiliki latar belakang dan kisah pilu di baliknya. Hal inilah yang membuat Prilly tidak lagi memandang horor semata sebagai teror, melainkan sebagai cerita tentang kehidupan.

"Saya selalu menganggap hantu yang jahat pun pasti ada ceritanya, pasti ada alasan kenapa dia seperti itu. Jadi saya lebih berempati sama makhluk-makhluk di luar sana," tambahnya.

Bentuk kecintaannya terhadap proyek Danur Universe juga terlihat dari keputusannya menolak semua tawaran film horor lain selama sepuluh tahun terakhir. Ia memilih setia hanya pada karakter Risa.

"Dan selama 10 tahun itu juga saya benar-benar nggak menerima karakter di film horor manapun. Cuma Risa, karena sesayang itu sama karakter Risa dan sesayang itu sama project Danur," tuturnya.

Saking melekatnya peran tersebut, Prilly bahkan merasa mulai memiliki kemiripan dengan sosok asli Risa Saraswati.

"Jadi kayak bener-bener ngerasa kayak nggak tahu deh, menyatu saja sama Teh Risa gitu. Rasa-rasanya kayak menyatu saja sama Teh Risa. Sampai ada fans yang upload foto Teh Risa dulu dan aku merasa, 'Iya ya, apa emang sudah ditakdirin jadi mirip?' Jadi ya senang banget, karakter Risa akan selalu sama aku," pungkasnya.

Film penutup Danur Universe, Danur The Last Chapter akan segera menyapa penonton di bioskop seluruh Indonesia pada Lebaran 2026.