Tepis Isu Liar Soal Pisah dari Boiyen, Rully Akbar: Hubungan Kami Baik-Baik Saja

ERA.id - Rully Anggi Akbar atau yang akrab disapa Ezel menegaskan hubungannya dengan sang istri, Boiyen Pesek, hingga kini tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh isu yang berkembang. Ia mengaku telah menceritakan seluruh persoalan yang dihadapinya secara jujur dan apa adanya.

"Hubungan kami sampai hari ini masih baik-baik saja. Dari awal pacaran sampai menikah, semua saya ceritakan ke istri, dari A sampai Z dia tahu semua," ujar Ezel, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Saat ditanya mengenai adanya laporan polisi yang ramai diberitakan, Ezel mengaku tidak merasa terkejut. Ia menyebut situasi tersebut sudah diketahui dan dibicarakan bersama keluarganya sejak awal.

"Enggak, enggak. Harusnya enggak ya," ucapnya singkat.

Ia juga memastikan bahwa kondisi keluarga besarnya tetap aman dan tidak terganggu oleh isu yang beredar di publik. Menurut Ezel, komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dengan baik.

Kuasa hukum Ezel, Husor Hutasoit, turut menegaskan bahwa isu yang berkembang tidak berdampak pada hubungan kliennya dengan sang istri. Ia memastikan kondisi rumah tangga Ezel tetap harmonis.

"Sejauh ini hubungan Mas Ezel dengan istri sangat baik-baik saja. Komunikasinya lancar dan tidak berdampak sama sekali," kata Husor.

Dengan klarifikasi tersebut, pihak Ezel berharap pemberitaan yang berkembang tidak lagi mengaitkan persoalan hukum yang tengah diklarifikasi dengan kehidupan pribadi dan keluarganya.