Terbiasa Jadi Protagonis, Gunawan Sudrajat Keluar dari Zona Nyaman di Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?

ERA.id - Aktor senior Gunawan Sudrajat mendapat tantangan baru lewat perannya sebagai Satrio di film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? Gunawan blak-blakan peran ini jauh dari kepribadian dirinya.

Dikenal sering memerankan tokoh protagonis, ia kali ini keluar dari zona nyaman dengan memainkan karakter yang berlawanan dengan citra dirinya, tanpa role model khusus dan lebih mengandalkan diskusi bersama sutradara serta penulis naskah.

"Untuk role model-nya enggak. Tapi saya banyak diskusi sama sutradara, penulis, seperti apa karakternya," ujar Gunawan saat menghadiri press screening & press conference di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Aktor berusia 53 tahun itu menambahkan, ia juga mencari referensi dengan membaca berbagai kasus yang relevan dengan karakter yang dimainkan. Meski begitu, Gunawan mengakui proses tersebut tidak mudah karena karakter ini terasa sangat jauh dari dirinya.

"Memang agak sulit ya. Sulit sekali karena bukan saya banget," katanya jujur.

Salah satu adegan yang paling membuatnya gugup adalah saat harus menjalani adegan ijab kabul. Gunawan menyebut momen tersebut terasa menegangkan, bahkan membuatnya gemetar seperti menghadapi pernikahan sungguhan.

"Wah itu gemeteran. Kayak mau ijab kabul beneran. Pokoknya di luar dugaan saya,” ungkapnya.

Meski mengalami banyak kesulitan, Gunawan bersyukur karena proses syuting berjalan dengan dukungan tim yang solid. Ia merasa terbantu dengan arahan sutradara yang terus membimbingnya agar emosi dan karakter tetap konsisten.

“Alhamdulillah karena di sini kita teamwork. Sutradara selalu men-guide saya, menjaga konsistensi emosional dan sebagainya,” tuturnya.

Lewat peran ini, Gunawan Sudrajat mencoba menghadirkan sisi berbeda dari dirinya sebagai aktor. Tantangan tersebut justru menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan kariernya di dunia film.

Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akan segera tayang di seluruh bioskop mulai 29 Januari 2026.