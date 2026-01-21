Cerita Megan Domani Gendong Gunawan Sudarjat hingga Dibanting Ibu: Berat tapi Aman

ERA.id - Megan Domani mengaku energinya terkuras saat harus syuting film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? Megan blak-blakan bahwa ia kelelahan secara fisik lantaran harus mengangkat Gunawan Sudrajat.

Berpasangan dengan Gunawan Sudrajat, Megan Domani mengungkap karakter Annisa yang ia mainkan menuntut kekuatan fisik di salah satu adegan. Menurut Megan, tantangan fisik paling berat yang ia rasakan adalah ketika harus merawat Satrio saat jatuh sakit.

"Salah satu kesulitan adegan itu waktu Satrio jatuh sakit,” ucap Megan saat ditemui di Press Screening & Press Conference film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Selasa (20/01/2026).

Ia menjelaskan dalam adegan tersebut Annisa digambarkan harus menjaga dan merawat Satrio yang diceritakan terkena sakit stroke.

"Aku harus menjaga dia, aku harus kayak dorong-dorong Satrio segala macam, itu lumayan membutuhkan tenaga,” ujarnya.

Dengan perbedaan bobot tubuh yang cukup jauh dengan Gunawan, Megan mengaku kewalahan ketika harus memindahkan posisi Gunawan dalam adegan tersebut.

"Sedikit berat. Nah itu kesulitannya, karena harus pindah-pindahin Satrio,” pungkasnya.

Selain itu, Megan juga menyebut ada adegan lain yang juga cukup berat secara emosional, yaitu ketika Annisa berhadapan dengan ibunya. Adegan tersebut yang menjadi latar belakang Anisa hingga akhirnya menerima kehadiran Satrio dalam kehidupannya.

"Kalau dari Anisa itu waktu dia sama ibunya, lumayan berat sekali karena dia benar-benar menunjukkan kenapa Annisa bisa menerima Satrio,” tuturnya.

Karakter Anisa dalam film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? diceritakan menjadi sosok yang haus kasih sayang karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga ia tidak berpikir panjang untuk menerima tawaran Satrio.

"Karena dia memang haus kasih sayang, dia tidak mendapatkan itu dari orang tuanya. Dan ketika dia mendapatkan itu dari Satrio, dia enggak terlalu banyak berpikir dulu, dia langsung mengiyakan gitu,” katanya.

Secara teknis, adegan dengan sang ibu juga cukup menantang. Meski scene tersebut cukup keras, Megan memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional.

"Adegan yang itu, saya lumayan dilempar, dibanting sama ibu saya gitu kan. Cuman memang untuk proses syutingnya enggak ada kejadian seperti itu pada aslinya,” ujarnya.

Untuk mendalami emosi Annisa, Megan mengaku mempersiapkan diri sebelum syuting dimulai dengan bantuan lawan main yang lebih dulu membangun suasana tegang.

"Sebelum take aku mengumpulkan emosi aku dulu, dan juga aku waktu sama ibu aku itu, dari sebelum take tuh dia udah nunjukkin, jadi itu membantu aku banget buat nanti pas takenya aku bisa dapat feel-nya,” katanya.

Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akan tayang pada 29 Januari 2026.