Keluar dari Genre Horor, Nayla Purnama Belajar Baking di Senin Harga Naik

ERA.id - Nayla Denny Purnama menceritakan pengalamannya belajar baking untuk pendalaman karakter Tasya di film Senin Harga Naik. Nayla mengaku menikmati proses belajar baking yang menyenangkan.

Proses belajar dilakukan sejak tahap pembacaan naskah dengan pendampingan coach khusus mengingat tidak terbiasa melakukan aktivitas memasak di dapur.

"Aduh itu seru banget! Jadi aku tuh belajar baking lumayan cukup lama waktu di proses reading. Kita ada coach-nya, coach baking yang emang dipanggil untuk ngajarin gimana cara bikinnya," ujar Nayla saat Press Conference Trailer & Poster film Senin Harga Naik, di Metropole Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Bahkan selama latihan, Nayla mengatakan sutradara Dinna Jasanti sering meninjau langsung prosesnya dan beberapa pemain merasakan hasil roti buatannya.

Di sisi lain, pendalaman karakter Tasya meninggalkan kesan kuat hingga aktris berumur 18 tahun itu ikut gemar mencoba membuat kue.

"Kalau dari rasa ya sudahlah ya. Tapi kan gimana caranya biar penonton tuh percaya kalau 'oh emang Tasya ini suka dan bisa untuk baking'. Seru banget! Dan malah sampai sekarang aku jadi suka bikin-bikin kue karena Tasya," ucapnya

Nayla menyebut sosok Tasya berbeda dari karakter anak bungsu yang pernah dimainkan sebelumnya. Ia menggambarkan Tasya sebagai sosok bungsu ceria yang merasa bertanggung jawab menciptakan suasana rumah yang nyaman.

Dari karakter Tasya, Nayla pun menemukan satu kebiasaan mereka yang mirip yaitu tidur masih bersama sang ibu.

"Kebetulan karena memang anak bungsu, sampai sekarang pun aku tuh kalau tidur masih sama Mama. Sama seperti Tasya juga, dia tidurnya sama Mama Retno,” sambung Nayla.

Film Senin Harga Naik direncanakan tayang mulai 18 Maret 2026 di bioskop Indonesia.