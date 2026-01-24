Kenang Persahabatan dengan Lula Lahfah, Keanu Agl: Dia Ceria, Baik Banget

ERA.id - Kepergian Lula Lahfah meninggalkan duka mendalam bagi sahabat-sahabat terdekatnya, salah satunya Keanu Agl. Keanu menyebut Lula Lahfah sebagai pribadi yang baik semasa hidupnya.

Saat ditemui wartawan, Keanu memilih untuk tidak berspekulasi soal penyebab meninggalnya Lula dan meminta publik menghormati keluarga.

"Kalau soal itu, sebaiknya kita menunggu pihak keluarga yang lebih berhak memberikan pernyataan," ujar Keanu usai prosesi pemakaman di TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1/2026).

Sebagai sahabat, Keanu lebih memilih mengajak semua pihak untuk mendoakan Lula agar mendapatkan tempat terbaik. Ia berharap segala dosa dan kesalahan almarhumah dapat dimaafkan.

"Kita dari sahabat minta doanya untuk almarhumah, supaya diterima di tempat yang paling baik," katanya.

Keanu lantas mengenang Lula sebagai pribadi yang sangat baik dan selalu membawa energi positif. Menurutnya, sosok Lula dikenal ceria dan menyenangkan di lingkungan pertemanan.

"Baik banget orangnya. Dia selalu ceria, energinya positif banget," ucap Keanu singkat.

Terkait pertemuan terakhir, Keanu mengaku masih sempat bertemu dengan Lula beberapa hari sebelum kabar duka datang. Hal itu membuat kepergian sang sahabat terasa begitu mendadak dan berat untuk diterima.

"Terakhir ketemu itu sekitar tiga sampai lima hari yang lalu,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai hal yang paling dikenang dari Lula, Keanu tak bisa menyembunyikan emosinya. Ia mengaku masih sulit menerima kepergian sahabatnya tersebut.

"Nangis terus kalau ingat. Teman saya ninggalin saya,” ucap Keanu lirih.

Keanu pun kembali mengajak publik untuk mendoakan Lula Lahfah dan menghormati kepergiannya dengan tidak menyebarkan spekulasi. Ia berharap almarhumah mendapatkan ketenangan dan kedamaian.

Diketahui Lula Lahfah ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di kawasan Dharmawangsa, Kamis (23/1/2026). Lula ditemukan tidak sadarkan diri setelah pekerja rumahnya tidak bisa masuk dan menghubungi keamanan apartemen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Lula dinyatakan henti jantung dan henti nafas. Ia juga sempat berjuang melawan sejumlah penyakit termasuk gerd hingga batu ginjal.