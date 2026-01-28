Jadi Garda Terdepan Onad, Beby Prisillia: Dia Butuh Gue, Kenapa Harus Ditinggalin?

ERA.id - Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia tegaskan berdiri di garda terdepan mendampingi sang suami menjalani masa rehabilitasi selama tiga bulan di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia.

"Gue akan maju paling depan apapun konsekuensinya, gue akan maju. Karena gue sebagai istrinya dia, gue harus garda paling depan untuk dia," ucap Beby saat ditemui di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (28/01/2026).

Beby menyebut selama Onad mejalani masa rehabilitasi, ia rutin mengunjungi tempat Onad menjalani rehab selama tiga kali dalam seminggu.

“Aku selalu ke sini, aku tiga kali seminggu aku dateng ke sini,” katanya.

Hal tersebut dilakukan Beby lantaran mengetahui kondisi suaminya yang sensitif. Ia menyebut kehadirannya penting untuk menjaga kondisi mental Onad yang berada di fase rentan.

"Onad kan orangnya dia tuh agak rentan, sensitif gitu. Jadi kalau aku ke sini ya buat kuatin dia," pungkasnya.

Selain itu, Beby turut memberikan tanggapan terkait isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Onad. Ia menegaskan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Onad di masa sulit ini.

"Gue menikah dengan Onad, gue berjanji kepada Tuhan, gue berjanji kepada diri gue, gue akan bersama selamanya. Jadi kenapa harus gue tinggalin? Dia butuh ditolong, dia butuh gue. Gue harus ada terus buat dia," tuturnya.

Onad mengakui peran besar sang istri yang setia mendampinginya selama masa rehabilitasi.

"Thank you, thank you. Pokoknya terima kasih banyak istri gue, orang tua gue, teman-teman terdekat gue yang maksud gue kan kadang kalau orang kena masalah kan ditinggal ya, lu enggak," ujarnya.

Diketahui Onadio Leonardo telah menyelesaikan proses rehabilitasi selama tiga bulan sesuai hasil asesmen. Onad memastikan proses hukumnya telah selesai dan tidak ada kewajiban lanjutan setelah keluar dari yayasan rehabilitasi tersebut.