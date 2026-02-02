Tanpa Air Mata, Denada Akui Ressa Rosano Anak Kandungnya: Kekhilafan Saya

ERA.id - Penyanyi Denada akhirnya mengakui Ressa Rosano sebagai anak kandungnya. Denada meminta maaf dan mengaku tidak dalam kondisi stabil saat melahirkan Ressa.

Lewat video di Instagram resminya, Denada akhirnya mengakui Ressa Rosano sebagai darah dagingnya. Denada pun meminta maaf lantaran tidak hidup berdampingan dengan Ressa sejak bayi.

"Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," ucap Denada seperti dikutip ERA, Senin (2/2/2026).

Dalam pernyataan itu Denada juga menyadari kesalahannya kepada Ressa. Ia pun mengaku khilaf dan meminta maaf lantaran baru sekarang memberi tahu Ressa soal statusnya sebagai ibu dan anak.

"Saya juga ingin minta maaf kepada Resa karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf," katanya.

Selain itu, Denada juga berharap Ressa bisa memaafkan dirinya yang notabene adalah ibu kandungnya. Denada juga menyadari masih harus banyak belajar sebagai ibu yang banyak kekuarangan.

"Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya," tuturnya.

Lebih lanjut, Denada juga menyampaikan permohonan maaf kepada mendiang ibunya, Emilia Contessa, serta adik-adiknya. Ia berharap bisa mendapat pengampunan atas segala tindakannya di masa lalu.

"Saya juga minta maaf kepada almarhum Mama, dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya Rabbal’alamin," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Ressa Rosano mengajukan gugatan perdata sebesar Rp7 miliar terhadap Denada ke Pengadilan Negeri Banyuwangi atas dugaan penelantaran anak.

Ressa mengaku sejak usia 10 hari ia diserahkan kepada ibu angkatnya, Ratih Puspita Dewi. Ia pun tumbuh dan besar di Banyuwangi dengan kondisi ekonomi yang berbanding terbalik dengan Denada.