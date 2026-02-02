Ajil Ditto Grogi Rayu Adinia Wirasti di Film Sadali: Jantung Nyut-Nyutan

ERA.id - Ajil Ditto blak-blakan soal kesulitannya dalam merayu Adinia Wirasti dalam film Sadali, sekuel film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Ajil mengaku takut merayu Adinia yang lebih senior dibanding dirinya di dunia hiburan.

“Jujur ya, menurut gue masih lebih susah belajar ngerayu, apalagi kalau yang dirayu seorang Kak Asti ya, ” ujar Ajil saat Press Conference film Sadali, di Epicentrum, Jumat (30/1/2026).

Bahkan Ajil sempat merasa grogi hingga jantungnya sakit melakukan adegan merayu dibanding adegan melukis yang justru membuatnya lebih santai. Namun, berkat bantuan sutradara Kuntz Agus dan Adinia Wirasti ia dapat mengatasi rasa groginya di depan kamera

“Tapi jujur, karena emang grogi banget kan. Groginya setiap syuting tuh jantung tuh nyut-nyutan. Makasih Mas Guntur sudah bantu aku tidak kelihatan grogi di kamera, makasih Kak Asti. Tapi giliran adegan lukis, ya udah, cuek aja gitu,” ucapnya.

Ajil menyebut karakter Sadali yang pandai merayu jauh berbeda dengan kepribadiannya. Ia juga tegas tidak akan membawa gaya merayu khas Sadali ke dalam hidupnya.

“Tapi yang jelas sih satu hal yang sudah gue pastikan, gue gak akan merayu-rayu seperti Sadali,” kata Ajil.

Sadali merupakan kelanjutan dari film pertama tentang keputusan akhir Sadali memilih diantara dua perempuan yang menjadi perjalanan cintanya, yaitu Arzana (Hanggini) dan Mera (Adinia Wirasti). Film Sadali dijadwalkan tayang mulai 5 Februari 2026 di seluruh bioskop Indonesia.