Jelang Ramadan, Syifa Hadju Tetap Sibuk Urus Pernikahan

ERA.id - Syifa Hadju membagikan bocoran tentang persiapan pernikahan dengan sang kekasih, El Rumi. Persiapan pernikahan yang dilakukan menjelang bulan Ramadan ini pun menjadi tantagan bagi Syifa.

Tantangan ini harus dihadapi Syifa Hadju di tengah padatnya aktivitas sebagai figur publik. Syifa harus mengatur waktu mulai dari kegiatan sebagai aktris, ibadah, hingga persiapan pernikahan dengan El Rumi.

“Jujur emang menjaga keseimbangan di bulan Ramadan itu pastinya menjadi tantangan besar buat aku. Apalagi kalau misalnya sekarang jadwal aku lagi lumayan padat, walaupun ya aku lagi nggak syuting stripping ataupun lagi syuting movie atau series, tapi kan tetap banyak jadwal dan di sela-sela mengurus pernikahan juga gitu,” ujar Syifa ditemui di kawasan Senopato, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

“Jadi pastinya itu menjadi tantangan yang besar buat aku,” sambungnya.

Meski mengakui adanya tantangan, pemain sinetron Mermaid in Love ini pun tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai alasan untuk tidak produktif. Ia pun memulai dengan menjalani kegiatan yang lebih bermakna tanpa meninggalkan ibadah wajib sebagai seorang Muslim.

“Jadi kayak aku belajar mulai dari hal-hal kecil supaya aku lebih mindful dalam beraktivitas, gimana caranya aku bisa disiplin dalam beristirahat, gimana caranya aku harus nggak boleh tetap ketinggalan ibadah,” tuturnya.

Di sisi lain, Syifa yang juga gemar berbelanja pun harus pintar mencari alternatif pilihan yang menjadi solusi cerdas dalam memenuhi kebutuhan. Ia pun memilih untuk berbelanja lewat platform online yang menawarkan banyak diskon dan lebih praktis.

“Kalau misalnya aku lagi padat banget nih jadwalnya, nggak bisa keluar rumah karena macet dan capek, jadi ya tentu saja untuk belanja-belanja aku manfaatinnya Shopee,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syifa menuturkan pilihan berbelanja online ini menjadi pilihan tepat di tengah kondisi lalu lintas yang padat. Ia pun juga memilih untuk berbelanja kebutuhan Lebaran lewat platform online terpercaya.