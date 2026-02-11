El Rumi Hadapi Godaan Sulit Syuting Bareng Syifa Hadju, Apa Itu?

ERA.id - Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju berbagi pengalaman menyenangkan saat syuting sebuah proyek Ramadan untuk platform belanja online. El dan Syifa harus tampil romantis di depan kamera yang membuat mereka canggung satu sama lain.

El Rumi mengatakan salah satu tantangan terbesar terlibat syuting bersama sang kekasih ialah harus menahan tawa. Hal ini lantaran El dan Syifa harus menunjukkan kemesraan mereka di depan kamera.

"Sangat berkesan banget sih tapi jujur banyak tantangannya juga sih karena kalau kita apa ya biasanya kan sering romantis itu kan tapi kali ini kita romantisnya tuh harus di depan kamera jadi kita juga harus latihan tahan tawa,” ujar El Rumi saat ditemui di Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2026).

Bukan hanya itu saja, El juga harus latihan koreografi untuk proyek Ramadan platform belanja online ini. Anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini pun mengenang bagaimana ia dan Syifa harus menghapal koreografi dan menampilkannya di depan kamera.

“Di iklan Shopee kan ada koreografinya kan itu juga menurutku lucu sih kita juga kita juga harus latihan koreografi dan kita harus koreografi di depan kamera kita benar-benar harus apa ya… seru-seruan lah di depan kamera dan prosesnya semuanya penuh tawa,” ungkapnya.

Sementara itu, Syifa mengatakan selama proses syuting tersebut ia merasa banyak tantangan terutama kondisi cuaca yang sedang hujan. Meski terkendala kondisi itu, Syifa justru merasa suasana hujan menambah kuat nuansa Ramadan.

“Uniknya padahal kan kita syuting bukan di bulan puasa ya, cuma ya emang untuk Shopee Big Ramadan Sale tapi hawa-hawa Ramadannya tuh entah kenapa pas syuting kok udah berasa banget,” kata Syifa.