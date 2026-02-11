Siap Comeback di Konser KOMA, Mahalini Latihan Sling hingga Lupa Lirik Lagu

ERA.id - Penyanyi Mahalini akan menggelar konser comeback bertajuk KOMA Live in Concert di Jakarta. Ia mengaku deg-degan hingga lupa lirik lagu yang akan dibawakan.

Saat ditemui di kawasan Kebayran Baru, Jakarta Selatan perempuan yang akrab disapa Lini ini melakukan berbagai persiapan menjelang konser pada 14 Februari mendatang. Lini bahkan menjajal sling untuk ia pakai saat konser berlangsung.

"Tadi pagi juga lagi latihan sling, lagi latihan hidrolik, lagi latihan produksian lah semuanya apakah nanti safe untuk nanti aku pakai segala macam. Terus lanjut tadi barusan ini abis latihan band juga," ujar Lini.

Istri Rizky Febian ini menjelaskan selama latihan ada beberapa materi yang baru sekaligus akan menjadi kejutan untuk para penggemar, termasuk aranseman lagu-lagu miliknya.

Selain itu, Lini blak-blakan soal tantangan paling berat dalam mempersiapkan konser KOMA. Baginya tantangan itu justru dirinya sendiri yang sudah lama tidak bernyanyi.

"Tantangan tersulitnya lebih ke diri sendiri karena aku udah lama banget enggak nyanyi jadi nanti gimana caranya aku buat nanti comeback itu membiasakan diri lagi ketemu sama orang-orang," katanya.

Pelantun "Rindu Ku Rindu" ini kemudian mengungkap sempat mengalami lupa lirik. Ia pun menyiapkan cara agar nantinya tidak terlihat seperti lupa lirik di hadapan para penggemar.

"Aku suka lupa liriknya jadi aku sudah mempersiapkan kalau aku lupa lirik aku lempar ke penonton aja," imbuhnya sambil tertawa.

Mahalini dijadwalkan menggelar konser di Jakarta dan Malaysia sebagai penanda kembalinya ke dunia musik. Konser di Jakarta akan berlangsung pada 14 Februari 2026 di Istora Senayan, sedangkan di Malaysia akan berlangsung pada 2 Mei 2026 di Idea Live Arena.

Tiket konser Mahalini di Jakarta masih tersedia untuk dibeli melalui komaliveinconcert.com.