Mahalini Hadirkan Panggung Megah dan Bintang Tamu Spesial di Konser KOMA

ERA.id - Mahalini sukses menggelar konser comeback bertajuk KOMA Live in Concert pada 14 Februari 2026. Konser ini berlangsung selama tiga jam dengan banyak kejutan spesial.

Konser ini dimulai tepat pukul 20.00 WIB dengan lebih dulu menampilkan cuplikan video Mahalini dengan berbagai elemet, termasuk api, air, hingga bunga. Mahalini kemudian muncul dengan gaun warna cokelat dan menyanyikan lagu "Mati-Matian".

"Istora Senayan," seru perempuan yang akrab disapa Lini itu.

Lini lantas melanjutkan penampilannya dengan membawakan sejumlah lagu mulai dari "Mencintaimu", "Lupakan Cinta", dan "Sampai Menutup Mata".

Mahalini (Era.id/Nurul Tryani)

Kemudian muncul para penari latar berkostum putih lengkap dengan kain yang mengisi panggung Mahalini. Sementara Mahalini bersiap untuk penampilan selanjutnya dengan kostum baru.

Namun menariknya, kali ini penyanyi yang muncul justru Rendy Pandugo dengan gitarnya. Rendy menjadi kolaborator pertama di konser KOMA dengan membawakan lagu "Biar Begini".

Istri Rizky Febian itu kemudian muncul dengan gaun berwarna biru langit yang memancarkan aura kecantikan Mahalini malam itu.

Setelah kolaborasi itu, tatanan panggung yang dihiasi dengan bunga warna-warni semakin terlihat megah dengan munculnya tingkatan panggung paling atas. Lini menyanyikan lagu hitsnya di album KOMA berjudul "Ingat-Ingat Lagi".

Kemudian Lini menyapa para penggemar, MyLinz, sebelum melanjutkan penampilannya. Ia mulai bercerita tentang lagu ciptaannya yang dinyanyikan Anggis Devaki.

"Are you guys ready for Percuma? Are you guys ready for Percuma? Let's go!" kata Lini dan langsung menyanyikan lagu "Percuma".

Yura Yunita, Mahalini, Isyana Sarasvati (Era.id/Nurul Tryani)

Kejutan yang disuguhkan Mahalini tidak berhenti sampai di situ saja. Yura Yunita muncul dengan lagu "Berawal Dari Tatap", yang dilanjutkan dengan kemunculan Isyana Sarasvati menyanyikan lagu "Tetap Dalam Jiwa".

Keduanya lantas berkolaborasi dengan Mahalini membawakan lagu "Melawan Restu", yang langsung mengundang riuh penonton di Istora Senayan.

Ibu satu anak ini kemudian secara mengejutkan muncul dengan sling yang mengangkat tubuh mungilnya ke atas. Kali ini Lini mengenakan kostum berwarna hitam dan membawakan lagu "Kemarilah Tenang".

Aksi ini pun mengundang decak kagum lantaran Lini mampu menjaga tempo dan nada tinggi meski ia terbang dengan sling. Lini lalu melanjutkan penampilan dengan menyanyikan "Batasi Rasa", "Bohongi Hati".

Berbagai kejutan kemudian kembali hadir di panggung KOMA. Kali ini Kaka Slank secara mengejutkan galau di atas panggung dengan menyanyikan lagu "Sial".

Selanjutnya, Mahalini muncul dengan gaun putih yang memperlihatkan siluet kupu-kupu saat lampu padam. Dengan gaun cantik itu, Lini menyanyikan lagu "Putar Waktu", "Ini Laguku".

Mahalini dan Petra Sihombing (Era.id/Nurul Tryani)

Petra Sihombing kemudian muncul sebagai musisi kejutan selanjutnya. Petra berduet dengan Mahalini yang kembali memakai sling untuk lagu "Bermimpi", dilanjutkan lagu "Kisah Sempurna" yang dibawakan solo oleh Lini.

Konser penuh cinta ini tidak lengkap tanpa kolaborasi Lini dengan sang suami, Rizky Febian. Mereka membawakan salah satu lagu hits berjudul "Bermuara". Saling menggoda dan mengecup satu sama lain pun membuat penonton histeris.

Teriakan penonton tidak berhenti sampai di situ saja. Mahalini yang muncul dengan gaun emas membawakan lagu "Pecahkan Hatiku" sambil menunjukkan kemampuan menarinya menjadi daya tarik tersendiri.

"Ternyata susah juga menjadi Tiara Andini. By the way di sini juga ada teman-teman aku juga, ada Titi (Tiara Andini), Kiesya (Levronka), ada Aal (Aaliyah Massaid)," ucap Lini.

Mahalini melanjutkan penampilannya dengan mengajak Adrian Khalif membawakan lagu "Sialan", dan dilanjutkan lagu "Alamak" bersama Rizky Febian. Kejutan kemudian datang dari sang mertua tercinta, Sule. Sule hadir dengan lagu andalannya "Susis".

Sule (Era.id/Nurul Tryani)

Setelah penampilan kejutan itu, Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, Ferdy, I Gede Dion Raharja, I Made Jody Raharja, ayah tercinta I Gede Suraharja, serta kakak ipar dan keponakan Mahalini muncul bersamaan. Mereka menyanyikan lagu "Bawa Dia Kembali".

Saat menyanyikan lagu ini, latar panggung pun berubah sendu dengan menampilkan foto mendiang Mahalini dan Rizky Febian, Ni Nyoman Serini Raharja dan Lina Jubaedah.

"Aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua keluargaku yang ada di stage ini karena sangat-sangat beruntung sekali aku punya dua keluarga yang selalu support," ujar Lini.

"Semoga kita semua yang ada di panggung ini dan kita semua dipanjangkan umurnya, biar kita terus mengenang seseorang yang sudah tiada, selalu kita bisa doain mereka. This is my family," sambung Lini.

Setelah rehat beberapa menit, Andi Rianto muncul dengan alunan pianonya. Di sisi lain, Mahalini yang sudah berganti kostum mulai menyanyikan lagu "Untuk Yang BersamaNya" dan "Sisa Rasa".

Pada momen ini, Lini tidak mampu menyembunyikan rasa rindu kepada sang ibunda yang meninggal dunia pada 2021. Air mata Lini bahkan tumpah begitu saja saat ia harus menyelesaikan lagunya.

Konser selama tiga jam itu ditutup dengan Mahalini yang membawakan lagu "Rindu Ku Rindu" yang masuk ke album terbarunya, KOMA.

Perjalanan Mahalini pun akan dilanjutkan ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2 Mei 2026.