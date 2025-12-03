Tiket Konser KOMA di Jakarta Habis dalam Sekejap, Mahalini Terharu: Enggak Pernah Terbayang

ERA.id - Mahalini mengungkap kegembiraannya setelah mengetahui tiket konser KOMA Live in Concert di Jakarta terjual habis hanya dalam hitungan singkat. Mahalini mengaku tidak menyangka dengan antusiasme dari penggemar.

Dalam pernyataan resmi yang diterima ERA, Mahalini mengungkapkan kebahagiaannya sekaligus rasa haru atas sambutan luar biasa dari para penggemar.

"Aku benar-benar terharu melihat antusiasme yang begitu besar untuk konser ini," ujar Mahalini.

Bukan hanya itu aja, pelantun "Sisa Rasa" ini juga tidak menyangka konser kali ini bisa mendapat respons positif dari penggemar. Hal ini lantaran Mahalini sempat vakum di dunia tarik suara selama kurang lebih satu tahun.

"Ini sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan, dan menjadi energi besar buatku untuk mempersiapkan setiap detail penampilan dengan sebaik mungkin," katanya.

Diketahui tiket konser Mahalini di Jakarta habis terjual hanya dalam hitungan menit. Bukan hanya tiket regular saja, seluruh penawaran tambahan baik VIP dan meet and great pun habis terjual.

CEO Antara Suara, Andri Verraning Ayu, mengatakan konser Mahalini bukan hanya diserbu di Jakarta saja, tetapi juga di Malaysia. Ayu menuturkan tiket konser Mahalini di Malaysia juga sudah menipis.

"Melihat tiket KOMA Live in Concert di Jakarta yang habis terjual dan ketersediaan tiket di Kuala Lumpur yang kini semakin menipis adalah sebuah pencapaian yang sangat membanggakan," kata Ayu.

Lebih lanjut, Ayu berpesan kepada para penggemar untuk hati-hati dan tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan promotor atau menjual tiket di luar jalur resmi.

"Tiket KOMA Live in Concert hanya dijual melalui situs resmi komaliveinconcert.com. Informasi valid hanya akan disampaikan melalui kanal resmi Antara Suara. Mohon tetap waspada agar tidak menjadi korban penipuan," tambahnya.

Mahalini diketahui akan menggelar konser di Istora Senayan pada 14 Februari 2026. Sedangkan konser di Malaysia akan diselenggarkan pada 2 Mei 2026 di Idea Live Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.