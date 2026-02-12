Mahalini Siapkan Kostum Spesial hingga Susun Setlist Lagu Sendiri di Konser KOMA

ERA.id - Mahalini memberi bocoran tentang konser comebacknya, KOMA Live in Concert yang akan digelar pada 14 Februari 2026. Mahalini bahkan terlibat langsung memilih kostum hingga setlist lagu yang akan dibawakan.

Saat ditemui di sela-sela latihan bersama band-nya di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, perempuan yang akrab disapa Lini ini mengatakan ia telibat secara langsung dalam pemilihan kostum yang akan dipakai selama konser berlangsung.

"Pasti itu kalau kostum-kostum aku selalu ikut sih. Soalnya menurut aku apa yang kita pakai kita yang tahu, apa yang kita pakai kita yang pede gitu. Aku tuh paling teliti banget kalau masalah baju," ujar Lini kepada ERA beberapa waktu lalu.

Lini menjelaskan kepribadiannya yang sangat teliti ini sangat diperlukan lantaran pemilihan kostum memiliki pengaruh besar untuk penampilannya. Baginya kostum yang nyaman dan sesuai dengan kepribadiannya akan menambah kenyamanan saat tampil di hadapan penggemar.

Selain kostum, istri Rizky Febian ini juga memilih langsung setlist lagu yang akan dibawakan dalam konser KOMA. Ia bahkan ikut menyusun urutan lagu yang akan dibawakan.

"Setlist juga pasti karena aku yang tahu laguku sendiri, aku yang tahu mood-mood lagunya, apapun misalnya lagu orang atau siapa pun yang aku bawain, aku tahu mood-moodnya mau diapain, musiknya seperti apa jadi flownya tuh aku juga atur," jelasnya.

Untuk konser comeback kali ini, perempuan berdarah Bali ini menawarkan pengalaman yang berbeda untuk para penggamar. Lini membuka kanal permintaan dari penggemar untuk lagu apa saja yang harus dibawakan nanti.

Menurut Lini, salah satu lagu yang paling sering diminta oleh penggemar adalah "Sisa Rasa". Padahal lagu itu memiliki makna yang sedih dan berada di luar ekspekatasi pribadinya.

"Ada (lagu) Sisa Rasa ditaruh di atas, kayak menurut aku apa orang enggak langsung pulang itu? Itu ditaruh di atas terus itu aku rada shock sih menurut aku," katanya.

Konser KOMA Mahalini akan digelar pada 14 Februari 2026 di Istora Senayan Jakarta. Para penggemar bisa mendapatkan tiket konser tersebut melalui komaliveinconcert.com