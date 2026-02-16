Deretan Musisi yang Kolaborasi Bareng Mahalini di Konser KOMA, Ada Sule hingga Kaka Slank

ERA.id - Mahalini sukses menggelar konser comeback bertajuk KOMA Live in Concert Jakarta pada 14 Februari 2026. Konser ini bertabur kejutan musisi lintas generasi hingga kehadiran seluruh keluarga di atas panggung.

Konser yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, ini berlangsung kurang lebih selama tiga jam. Mahalini turut menghadirkan sejumlah kolaborator istimewa sekaligus kejutan untuk penggemar, My Linz.

Berikut ini daftar kolaborator konser Mahalini

1. Rendy Pandugo

Mahalini dan Rendy Pandugo (Era.id/Nurul Tryani)

Kolaborator pertama yang sukses mengejutkan penggemar adalah Rendy Pandugo. Hadir dengan lantunan gitar khasnya, Rendy Pandugo dan Mahalini berkolaborasi membawakan lagu "Biar Begini".

2. Yura Yunita dan Isyana Sarasvati

Yura Yunita, Mahlini, Isyana Sarasvati (Era.id/Nurul Tryani)

Dua musisi talenta perempuan Indonesia, Yura Yunita dan Isyana Sarasvati tak luput dari deretan kolaborator yang mengejutkan di konser KOMA Live in Concert Jakarta. Yura lebih dulu muncul dengan gaun putih dan rambut kepang membawakan lagu "Berawal Dari Tatap".

Setelah Yura, Isyana Sarasvati muncul dengan lagu andalannya "Tetap Dalam Jiwa". Dengan make up bold berpadu warna merah, Isyana juga mengenakan gaun senada dengan Yura Yunita.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Mahalini dengan gaun biru langit muncul di tengah panggung. Ketiganya pun berkolaborasi dengan epic di lagu "Melawan Restu".

3. Kaka Slank

Mahalini dan Kaka Slank (Era.id/Nurul Tryani)

Kolaborasi paling mengejutkan penggemar ialah kehadiran Kaka Slank yang muncul dengan lagu "Sial" dari album Mahalini bertajuk Fabula. Penonton pun ikut bernyanyi bersama Mahalini dan juga Kaka Slank yang kompak di atas panggung.

4. Petra Sihombing

Mahalini dan Petra Sihombing (Era.id/Nurul Tryani)

Muncul dengan gitar dan kemeja putih, Petra Sihombing menjadi kejutan selanjutnya di konser KOMA Live in Concert Jakarta. Petra dan Mahalini membawakan lagu "Bermimpi" dengan nuansa yang sedikit berbeda dari versi aslinya.

Menariknya Mahalini kali ini muncul dengan sling yang membawanya naik ke atas 'langit;. Gaun Mahalini berwarna putih bahkan menyala seperti kupu-kupu.

5. Rizky Febian

Rizky Febian dan Mahalini (Era.id/Nurul Tryani)

Konser Mahalini tidak lengkap rasanya tanpa kehadiran sang suami, Rizky Febian. Pasangan ini membawakan lagu duet mereka berjudul "Bermuara". Mahalini dan Rizky Febian pun saling menggoda satu sama lain dan menutup penampilan mereka dengan kecupan hangat.

6. Sule

Sule (Era.id/Nurul Tryani)

Bukan hanya suami tercinta yang menjadi kolaborator konser comeback, Mahalini juga turut menghadirkan sang mertua, Sule, ke atas panggung. Penampilan ini menjadi momen tidak terduga lantaran Sule menyanyikan lagu "Susis" yang sempat popular pada masanya.

7. Adrian Khalif

Adrian Khalif dan Mahalini (Era.id/Nurul Tryani)

Penyanyi Adrian Khalif juga turut serta menjadi kolaborator konser Mahalini. Ia membawakan lagu "Sialan" dan berduet dengan Mahalini.

Selain itu, Adrian juga berkolaborasi dengan Rizky Febian serta Mahalini untuk lagu "Alamak". Penampilan mereka ditutup dengan Rizky Febian menggoda Adrian Khalif dengan membuat tanda hati dengan Mahalini.

8. Keluarga Besar Mahalini dan Rizky Febian

Keluarga Mahalini dan Rizky Febian (Era.id/Nurul Tryani)

Kolaborasi penutup KOMA Live in Concert Jakarta hadir dari keluarga besar Mahalini dan Rizky Febian. Mahalini memboyong keluarganya dari Bali untuk tampil Bersama.

Begitu juga dengan Rizky Febian yang turut mendatangkan Putri Delina, Rizwan, Ferdy, serta sang ayah, Sule. Mereka menyanyikan lagu "Bawa Dia Kembali" dengan latar foto mendiang ibunda Mahalini, Ni Nyoman Serini, dan ibu Rizky Febian, Lina Jubaedah.

KOMA Live in Concert digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 14 Februari 2026.