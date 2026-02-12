Mohan Hazian Akui Lecehkan Model Thanksinsomnia, Kini Hapus Foto dan Video di Instagram

ERA.id - Mohan Hazian akhirnya mengaku sudah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah model yang bekerjasama dengan barandnya, Thanksinsomnia. Mohan pun mundur dari seluruh jabatannya.

Pada pernyataan di Instagram-nya, Mohan meminta maaf atas perbuatan tidak pantas di masa lalu dengan melakukan pelecehan seksual ke sejumlah model. Pengakuan ini muncul setelah Mohan didesak oleh sejumlah pihak, termasuk dokter Tirta serta para kerabat yang berada di dekatnya.

“Pada kesempatan kali ini saya, Mohan Hazian, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan tidak pantas yang telah saya lakukan terhadap model atau talent yang pernah bekerjasama dengan brand milik saya,” tutur Mohan, dikutip ERA.

Mohan lantas menyadari perbuatan itu merupakan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun. Ia pun sadar tindakannya tidak profesional dan melanggar batas sehingga menimbulkan luka kepada korban serta berdampak luas ke brand yang sudah dibangun.

"Saya menyadari bahwa tindakan saya telah melanggar batas antara profesional dan ranah pribadi yang menimbulkan luka dan dampak bagi para pihak, termasuk seluruh karyawan saya di brand yang saya miliki, dimana hal tersebut tidak seharusnya terjadi," katanya.

Pendiri brand Thanskinsomnia ini pun menerima semua konsekuensi atas perbuatannya. Padahal sebelumnya ia membantah melakukan tindak pemerkosaan dan mengaku sebagai kekhilafan di masa lalu.

Bukan hanya itu saja, Mohan juga meminta agar masalah yang melibatkan dirinya ini tidak meluas dan menyeret orang lain yang berada di belakangnya selama ini. Ia pun akan mundur dari brand yang selama ini sudah dibesarkan.

"Sebagai konsekuensi langsung dari tindakan yang saya lakukan, saya dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari seluruh jabatan, peran profesional dan keterlibatan publik yang saya emban saat ini di Thanksinsomnia," tegasnya.

Lebih lanjut, Mohan juga berkomitmen untuk menjalani evaluasi diri dan pendampingan profesional agar insiden ini tidak terjadi di kemudian hari.

"Saya berkomitmen untuk menjalani evaluasi diri dan pendampingan profesional agar peristiwa seperti ini tidak pernah terulang kembali. Saya menyampaikan penyesalan yang mendalam atas dampak yang telah ditimbulkan. Saya minta maaf sekali lagi," pungkasnya.

Kasus yang menyeret Mohan Hazian ini bermula dari akun X @aarummanis membagikan pengalaman tidak menyenangkan yang melibatkan pemilik merek berinsial M. Saa, begitu sapaannya mengaku direkrut sebagai salah satu model lokal ternama pada Mei 2025.

Pemotretan yang semula berjalan dengan lancar itu lantas berubah menjadi mencekam dan menimbulkan trauma mendalam bagi Saa. Saa yang mulanya mengira ajakan makan dari M ini situasai yang normal malah mendapat pelecehan seksual yang tidak pernah ia bayangkan.

Sosok M ini melakukan tindakan tidak senonoh dengan mencium hingga mengeluarkan alat kelaminnya tepat ke depan wajah Saa. Saa menolak dengan tegas dan menangis histeris saat kejadian itu, tetapi M tidak peduli.

Sejak membagikan kisah mengerikan itu, sejumlah korban yang mengalami kejadian serupa dengan pelaku yang sama pun mulai berbagi kisahnya. Nama pelaku ini lantas mengerucut ke Mohan Hazian, pendiri merek lokal ternama, Thanksinsomnia.

Sejak tulisan ini terbit, Mohan Hazian menghapus seluruh foto maupun video di akun Instagram-nya. Padahal sebelumnya akun Mohan banyak menampilkan momen bersama keluarga termasuk brand miliknya.