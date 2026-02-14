Mantan ART Inara Rusli Pilih Keluar Kerjaan Pasca Skandal CCTV Insanul Fahmi

ERA.id - Mantan s sisten rumah tangga (ART) Inara Rusli, Yuni, mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak lagi bekerja di rumah majikannya sejak Januari lalu. Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ilegal akses rekaman CCTV.

Saat ditanya mengenai status pekerjaannya, Yuni menjelaskan bahwa hari terakhir dirinya bekerja bersama Inara adalah pada 12 Januari. Ia menegaskan keputusan berhenti bekerja datang dari dirinya sendiri, bukan karena diberhentikan.

"Saya yang resign. Mengundurkan diri," ujar Yuni saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Yuni mengatakan alasan pengunduran dirinya karena ingin beristirahat dan pulang ke kampung halaman. Ia mengaku merasa lelah setelah bekerja dalam waktu yang cukup lama.

"Alasannya karena saya mau istirahat saja, pulang kampung, capek," katanya.

Ketika ditanya apakah mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Inara, Yuni tidak memberikan jawaban secara rinci. Ia memilih untuk tidak berkomentar terkait detail kejadian tersebut.

Kuasa hukum Yuni, Isa Bustomi, menyebut kliennya merupakan salah satu saksi penting dalam perkara ini karena berada di lokasi dalam kurun waktu tertentu setelah kejadian berlangsung.

"Jadi soal Mbak Yuni ini kan bisa dibilang saksi kunci juga ya, ada di lokasi terakhir itu tiga bulan setelah kejadian," jelas Bustomi.

Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai keberadaannya saat peristiwa itu terjadi, Yuni memilih irit bicara dan menolak memberikan penjelasan lebih jauh.

“Saya no comment saja, maaf ya,” tutup Yuni.