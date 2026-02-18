Inara Rusli Diduga Sindir Wardatina Mawa yang Sibuk Ngartis: Seru Kan?

ERA.id - Inara Rusli diduga memberi sindiran pedas kepada Wardatina Mawa tentang sikapnya yang menolak untuk bertemu. Inara bahkan menyindir Mawa soal kehidupannya yang mendadak jadi artis.

Sindiran itu dilontarkan Inara lewat status di Instagram Story-nya beberapa waktu lalu. Inara menyinggung dirinya bukan tidak ingin meminta maaf kepada Mawa seperti yang dituduhkan selama ini.

"Bukan gak mau minta maaf, tapi saya udah mencoba untuk minta waktu ketemu langsung untuk sampaikan maaf. Udah minta beberapa pihak juga untuk menengahi (ada bukti)," tulis Inara.

Ajakan itu, kata Inara, ditolak mentah-mentah oleh Mawa yang malah memilih sibuk dengan dunia barunya sebagai artis. Ia bahkan menyindir adanya perjanjian kontrak dengan manajemen lamanya yang kini menaungi Mawa.

"Beliau lebih pilih kesibukan yang baru menjadi artis. Gimana? Seru kan? Katanya kontraknya 50-50 ya sama manajemen saya yg lama? Enjoy the fame yaa," sindirnya.

Sebelumnya Insanul Fahmi sudah lebih dulu meminta maaf kepada sang istri, Wardatina Mawa, secara terbuka di media sosialnya. Permintaan maaf itu disampaikan Insanul sebagai bagian dari syarat damai yang diajukan oleh Mawa.

Namun di sisi lain, Mawa menekankan permintaan maaf itu tidak membatalkan gugatan apapun yang sudah diajukan kepada pihak kepolisian.