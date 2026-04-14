Wregas Bhanuteja Bongkar Produksi Film Para Perasuk, Libatkan Ribuan Pemeran Pendukung

Sutradara Para Perasuk Wregas Bhanuteja membokar proses produksi dari film yang dibintangi Maudy Ayunda dan Angga Yunanda. Wregas mengatakan film ini memakai ribuan pemeran pendukung di karya kali ini.

Wregas mengatakan proses produksi film Para Perasuk menjadi yang terbesar sepanjang kariernya duduk sebagai sutradara. Demi film ini, ia memboyong ribuan pemeran pendukung serta ratusan penari.

“Film pertama, Penyalin Cahaya dibikin waktu Covid, jadi budget-nya terbatas. Film kedua, Budi Pekerti drama, jadi budget-nya terbatas. Film ketiga, Para Perasuk, extras-nya 1.000 orang. Penarinya 200, terus stuntman-nya 40,” ujar Wregas saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Selain menyiapkan ribuan pemeran pendukung, sutradara 33 tahun ini juga menyiapkan set khusus untuk menampilkan alam roh untuk karakter Laksmi yang diperankan Maudy Ayunda. Demi adegan itu, ia menyiapkan satu mobil boks berisi bunga dan satu mobil boks berisi es batu.

“Kita bikin di studio di sebuah gudang sepatu bekas di Jogja kita set menjadi alam bunga yang bunganya membutuhkan satu mobil boks. Satu mobil boks bunga kuburan. kita juga harus satu mobil boks es batu buat ngedinginin bunga itu,” jelasnya.

Lalu, kata Wregas, ia juga mengaja serta 15 orang yang bersedia untuk mencukur habis rambut serta alis demi film Para Perasuk. Dari 15 orang itu terdiri dari dua perempuan dan sisanya laki-laki.

“Gebrakan lain kita membersihkan kandang ayam, menggunduli 15 orang. Gundul rambut, gundul alis, buat adegan scene yang temen-temen lihat di dalem, scene dipijat. Dan itu untungnya orang-orangnya berkenan. Ada dua perempuan dan 15 orang laki-laki. Dan itu kita bersyukur banget mereka mau,” katanya.

Film Para Perasuk dijadwalkan tayang pada 23 April 2026.