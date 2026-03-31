Totalitas Jadi Manusia Silver di Para Perasuk, Angga Yunanda Ngaku Lebih Hargai Pekerjaan

ERA.id - Angga Yunanda mengungkap pengalaman berkesan selama menjadi manusia silver dalam film Para Perasuk. Angga pun rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan warna silver yang melekat di tubuhnya.

Diceritakan oleh suami Shenina Cinnamon, menjadi manusia silver di film Para Perasuk ini menjadi pengalaman baru baginya. Apalagi warna silver itu harus melekat di tiap detail kecil tubuhnya demi kebutuhan film.

"Emang tebel banget (catnya) gitu karena emang lumayan susah mungkin ya untuk bisa mendapatkan warna se-silver itu gitu ya apalagi kamera film kan beda gitu, jadi apa yang kelihatan di aslinya belum tentu sama seperti yang di kamera film jadi bener-bener harus ditacap yang luar biasa sampai ke sela-sela terkecil gitu," ujar Angga saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

Meski rela tubuhnya diwarnai silver, Angga tidak menampik bahwa ia sempat kesulitan. Kesulitan itu terutama saat ia harus membersihkan warna silver yang melekat pada tubuhnya.

Aktor 25 tahun ini pun sedikitnya membutuhkan waktu selama satu jam untuk terbebas dari warna silver. Terlebih, warna pekat itu bukan hanya ada di tubuh saja, tetapi juga rambutnya.

"Jadi yang paling susah sebenarnya bukan mengaplikasikan dan syutingnya, ngelepasnya. Membersihkannya itu susah sekali. Kayaknya aku ingat itu sih ya macam (baby oil) begitu, lumayan lama sih lama aku ngelepasnya," jelasnya.

"Kayaknya ya sejam lah ada di poles-poles sampai semuanya terus pulang dalam kondisi silver gitu pulang masih silver," sambungnya.

Lebih lanjut, Angga Yunanda mengungkap bahwa ia menjadi lebih simpati dengan semua pekerjaan, termasuk manusia silver yang sering berada di jalanan. Baginya, tiap pekerjaan itu layak untuk diapresiasi lantaran hal itu dilakukan demi keluarga.

"Pasti gitu sangat berbeda dan aku apa ya merasakan bagaimana susahnya untuk mencari uang gitu dan bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup dan aku ngerasa jadi semakin bersimpati sama apa pun pekerjaan yang kita lakukan untuk kita bisa bertahan hidup demi diri sendiri dan keluarga," pungkasnya.

Film Para Perasuk merupakan karya terbaru dari sutradara Wregas Bhanuteja. Film ini turut dibintangi oleh Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, Indra Birowo, hingga Ganindra Bimo.

Para Perasuk dijadwalkan tayang serempak di bioksop mulai 23 April 2026.