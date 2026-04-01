Dibintangi Chicco Kurniawan, Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Siap Syuting 7 April 2026

ERA.id - Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bersiap untuk melakukan proses syuting pada 7 April 2026. Film ini akan dimeriahkan oleh Chicco Kurniawan hingga Teuku Rifnu Wikan.

Sutradara Kuntz Agus mengatakan proses syuting akan segera dimulai dengan jajaran aktor dan aktris yang berpengalaman. Sejumlah nama besar pun akan menjadi talenta kuat di film yang diadaptasi dari novel karya Brian Khrisna.

"Masing-masing pemain dipilih karena mampu merepresentasikan karakter yang mereka mainkan dengan sangat kuat, sekaligus membuat film ini relevan untuk menjangkau berbagai kalangan," ujar Kuntz Agus dalam siaran pers yang diterima ERA, Selasa (1/4/2026).

Nama-nama besar itu diantaranya Benidictus Siregar, Chicco Kurniawan, Ence Bagus, Fajar Nugra, Tika Panggabean, Zulfa Maharani, Nita Gunawan, Teuku Rifnu Wikana, Alex Abad, Jourdy Pranata, Dewi Irawan, Jose Rizal Manua, Almanzo Konoralma, Dhika Kibo, Pangeran Lantang, Hian Tjen, Reza Andiryanto, Kevin Millenio, Fira Maringka, dan Femi Maringka.

Selain itu, nama Nia Dinata juga turut bergabung sebagai co-produser untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nia menuturkan dirinya lebih dulu dipercaya untuk menjadi konsiltan skenario sebelum duduk di kursi co-produser. Ia pun tertarik bergabung lebih jauh setelah membaca novelnya.

"Saat saya membaca novelnya, ada sesuatu yang langsung ‘klik’. Cerita ini berbicara tentang hal-hal yang sangat manusiawi, tentang bagaimana momen paling tidak terduga bisa menyelamatkan seseorang. Saya merasa kisah seperti ini perlu hadir di layar lebar Indonesia saat ini," ujar Nia Dinata.

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati berkisah tentang Ale, seorang pria yang berada di titik paling gelap hidupnya. Di 24 jam terakhirnya, ia hanya ingin menikmati semangkuk mie ayam, namun warung yang dituju justru tutup. Penundaan kecil itu memicu serangkaian pertemuan tak terduga yang perlahan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan.