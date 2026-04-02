Fajar Nugra dan Shareefa Daanish Bocorkan Adegan Paling Berkesan di Warung Pocong, Sampai Bikin Mual

ERA.id - Fajar Nugra dan Shareefa Daanish membagikan adegan paling berkesan dalam film Warung Pocong. Fajar mengaku adegan berkesan itu membuatnya merasa mual hingga pulang ke rumah.

Saat berkunjung ke kantor ERA, Kamis (2/4/2026), Fajar mengatkan bahwa adegan paling berkesan di film Warung Pocong ini adalah saat menyantap makanan. Menurut Fajar, adegan makan itu dipilih setelah ia menonton film Warung Pocong.

"Scene yang memorable pas dibawa pulang ke rumah setelah nonton. Scene yang berhubungan sama sapi, tapi ternyata geser ke scene di mana clue-nya adalah setelah makan, makannya belum beres tapi sudah disuruh minum," ujar Fajar Nugra.

"Makannya masih ada di mulut aku, tiba-tiba disuruh minum. Aku merasa disajikan oleh kamu (Shareefa)," imbuhnya.

Lalu, kata Fajar, adegan berkesan itu diakuinya sempat membuatnya kepikiran dan terbawa hingga ke rumah. Ia bahkan sempat merasa mual setelah mengingat lagi adegan tersebut.

"Sampai rumah pun kebayang terus eneknya gimana," katanya.

Sementara itu, Shareefa mengatakan adegan paling berkesan saat memerankan Nyimas Sari adalah ketika ia berada pada satu adegan yang sama dengan Teuku Rifnu Wikana. Ia mengaku adegan itu baru pertama kali dilakukan di film Warung Pocong.

"Ada satu scene yang aku ngerasa ini harusnya serem sama Mas Wika, tapi karena kita dikostumin sesuatu, aku ngerasa kok jadinya lucu ya, jadi aku ketawa-ketawa terus. Tapi pas liat hasilnya sih emang serem. Itu pertama kali aku dikostumin dengan itu," kata Shareefa.

Warung Pocong berkisah tentang tiga sekawan yakni Kartono (Fajar Nugra), Agus (Sadana Agung), dan Makmur (Randhika Djamil). Ketiganya terjebak dengan masalah keuangan yang parah dan mulai terlilit utang hingga investasi bodong.

Demi melunasi utang tersebut, mereka rela bekerja apa saja termasuk menerima tawaran dari Kusno (Whani Darmawan) untuk menjaga warung di desa terpencil, Lali Jiwo. Ketiganya juga diiming-imingi gaji fantastis yang bisa merubah kehidupan secara singkat.

Film ini dijadwalkan tayang pada 9 April 2026.