Syifa Hadju Ngaku Pernah Jadi Korban Perundungan, Rambutnya Disebut Mirip Singa

ERA.id - Syifa Hadju mengaku dirinya sempat menjadi korban bullying saat masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Perundungan itu ia alami lantaran memiliki rambut ikal mirip singa.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026), Syifa mengakui dirinya merupakan korban perundungan. Perundungan itu terjadi akibat rambutnya yang ikal dan mengembang.

"Itu dulu waktu aku sekolah. Waktu aku dari aku SD kayaknya aku sering dikata-katain rambut singa. Karena emang aku apa ya? Dulu tuh rambut aku keriting pol, yang kayak keriting gitu," ujar tunangan El Rumi ini.

Lalu, kata Syifa, saat mengalami perundungan itu ia sempat merasa tidak percaya diri. Ia pun mulai memberanikan diri dengan tampil berbeda dengan meluruskan rambutnya demi terlihat lebih baik.

"Aku dari aku SD aja aku udah suka nyatok rambut gitu. Jadi emang udah apa ya? Udah nggak sehat dari dulu sebenarnya gitu. Jadi emang udah apa ya? Udah nggak sehat dari dulu sebenarnya gitu," jelasnya.

Meski sempat menjadi korban perundungan, Syifa Hadju kini sudah memilih berdamai dengan masa lalu. Ia memilih untuk tidak peduli dengan omongan orang yang tidak baik agar bisa lebih percaya diri.

"Aku ngerasa no matter what people say about me, kalau aku personally ngerasa nyaman, confident dan pede sama diri aku sendiri ya aku nggak peduli orang ngomong apa gitu. Jadi aku lebih pede," tegasnya.