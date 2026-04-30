Daftar Musisi yang Tukar Lagu di Program Spesial OTW Pestapora

ERA.id - Promotor Pestapora, Boss Creator, kembali menghadirkan momen pertukaran setlist lagu antar musisi melalui program spesial OTW. Acara ini akan membawa nuansa throwback bagi para penonton setia Pestapora 2025.

Program special OTW ini akan berlangsung pada 3-5 Mei 2026 di Bengkel Space, SCBD. Nantinya akan ada delapan musisi yang kembali bertukar setlist lagu di acara tersebut.

Pada hari pertama di tanggal 3 Mei 2026, raja dangdut Rhoma Irama akan kembali bertukar setlist dengan Maliq & D'Essentials. Kemudian J-Rocks juga akan bertukar lagu dengan RAN.

Lalu pada 4 Mei 2026, musisi yang akan berukar lagu berbeda dari biasanya. SORE misalnya akan membawakan lagu Payung Teduh, Parade Hujan membawakan lagu SORE, Mocca membawakan lagu Reality Club, serta Reality Club membawakan lagu Mocca.

Sementara itu untuk hari terakhir, Boss Creator kembali menghadirkan Kangen Band dan Danilla yang membawakan lagu-lagu Sheila On 7.

Bagi para penggemar yang tertarik untuk hadir dan menyaksikan pertunjukkan special ini, Boss Creator sudah memulai tiket penjualan melalui website resmi di ibudibjo.com mulai 24 April 2026.

Untuk Harga tiketnya, khusus di hari pertama Boss Creator mematok harga Rp350.000, sedangkan untuk hari kedua dan ketiga Rp275.000. Namun bagi penggemar yang ingin menyaksikan pertunjukkan tiga hari berturut-turut, promotor memberikan harga spesial di Rp750.000.

Selain OTW yang akan digelar di Bengkel Space, akan ada berbagai kejutan lain yang segera diumumkan. Mulai dari penambahan line-up penampil hingga beragam program menarik yang akan semakin meramaikan Pestapora 2026.