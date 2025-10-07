Tersinggung Disebut Bakal Berhenti Bermusik Setelah Nikah, Taylor Swift: Bukan Itu Alasan Menikah

ERA.id - Taylor Swift menepis tudingan yang menyebut ia akan berhenti dari dunia musik setelah menikah dengan Travis Kelce. Taylor justru tersinggung dan terusik dengan isu tersebut.

Saat tampil di acara The Scott Milles Breakfast Show di BBC Radio 2, Milles bertanya soal isu tersebut kepada pelantun "Opalite". Milles menduga album The Life of a Showgirl akan menjadi karya terakhir dari Taylor Swift.

"Taylor, jangan bilang ini album terakhirmu?" tanya Milles.

"Apa? Tidak! Saya hanya melihat beberapa penggemar berkata, 'Yah, dia akan menikah, lalu dia akan punya anak, lalu dia akan menjadi album terakhirnya.' Itu adalah hal yang sangat menyinggung untuk dikatakan. Bukan itu alasan orang menikah," balas Taylor.

Sahabat Selena Gomez itu lantas menyadari berbagai macam kekhawatiran dan perasaan yang dialami oleh para penggemar setelah pengumuman rencana pernikahan itu. Namun ia menekankan kariernya sebagai penyanyi tidak akan berakhir begitu saja meski sudah menikah.

Penyanyi 35 tahun itu menuturkan bahwa Travis selalu mendukung apapun kegiatannya dalam bermusik.

"Saya mencintai orang yang bersama saya karena dia mencintai apa yang saya lakukan dan dia mencintai betapa saya merasa puas dengan berkarya seni dan bermusik," jelas Taylor.

"Itulah hal terkeren tentang Travis, dia begitu, dia begitu bersemangat dengan apa yang dia lakukan, dan karena saya bersemangat dengan apa yang saya lakukan, itu menghubungkan kami," sambungnya.

Lebih lanjut, Taylor Swift menegaskan bahwa Travis tidak pernah melarangnya untuk tetap bermusik. Mereka justru menjadi pasangan yang saling memberi dukungan satu sama lain dengan cara yang berbeda.

"Kami berdua kompetitif, dalam hal yang menyenangkan, bukan dalam hal yang menguras tenaga, tapi seperti kami menyukainya," pungkasnya.

Taylor Swift dan Travis Kelce mengumumkan pertunangan mereka pada 26 Agustus lalu. Pengumuman itu disertai dengan foto-foto lamaran indah di halaman belakang rumah mereka di Instagram.