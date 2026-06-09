14 Tahun Bersama, Agensi Konfirmasi Sooyoung SNSD dan Jung Kyung Ho Putus

ERA.id - Kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan popular Korea Selatan, Jung Kyung Ho dan Sooyoung SNSD. Pasangan ini resmi mengakhiri hubungan asmara mereka setalah 14 tahun Bersama.

Kandasnya hubungan Jung Kyung Ho dan Sooyoung ini dikonfirmasi langsung oleh agensi member SNSD, SARAM Entertainment. Dalam pernyataannya, agensi membenarkan berita yang beredar luas di media.

"Memang benar mereka telah putus. Mereka telah memutuskan untuk tetap menjadi rekan kerja yang baik," ujar agensi Sooyoung SNSD, dikutip Mydaily Korea, Selasa (9/6/2026).

Senada dengan agensi Sooyoung, Management Allum yang menaungi Jung Kyung Ho juga membenarkan berita yang beredar. Agensi menolak memberikan keterangan lebih rinci lantaran pesoalan ini ranah pribadi.

"Memang benar mereka telah putus. Karena ini adalah masalah pribadi, sulit untuk memberikan detail lebih lanjut," katanya.

Kisah asmara Jung Kyung Ho dan Sooyoung ini merupakan salah satu yang paling fenomenal di industri hiburan Korea Selatan. Pasangan ini mengonfirmasi hubungan mereka pada Januari 2014 setelah dirumorkan sejak tahun 2012.

Pasangan ini sebelumnya juga sempat merencanakan pernikahan saat usia hubungan mereka menginjak 10 tahun. Namun keduanya tidak memberikan gambaran spesifik tentang rencana tersebut hingga akhirnya hubungan mereka berakhir.