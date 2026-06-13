Perankan Rahma di Cerita Lila, Shareefa Daanish Kumpulkan Energi Negatif Demi Satu Adegan

ERA.id - Aktris Shareefa Daanish mengungkap tantangan terbesar dalam memainkan karakter Rahma di film Cerita Lila. Shareefa bahkan sengaja mengumpulkan energi negatif demi perannya itu.

Berperan sebagai Rahma dalam film yang diangkat dari penelusuran Sara Wijayanto, Shareefa mengatakan dirinya sempat memikirkan adegan tersulit yang harus ia lakukan. Adegan paling sulit itu baginya tidak manusiawi untuk dilakukan.

“Aku baru ingat ternyata yang paling sulit saat memerankan Rahma ini ketika ada adegan yang menurut aku berat karena aku sendiri sebagai seorang pribadi aku gitu, aku nggak mungkin melakukan itu,” ujar Shareefa saat ditemui di Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).

Lalu, kata Shareefa, saat menyadari adegan tidak manusiawi harus dia lakukan, ia pun banyak berpikir cara menyelesaikannya. Hal ini lantaran selama adegan dilakukan banyak emosi yang harus dikeluarkan oleh Shareefa.

Demi mengeluarkan emosi tersebut, ia pun mengumpulkan berbagai macam emosi yang selama ini dipendam. Ia juga berusaha mendalami emosi dan kesedihan yang dirasakan oleh Rahma.

“Jadi aku ngerasa saat itu gimana cara mengejar untuk bisa emosinya sampai ke sana, aku mengumpulkan emosi-emosi negatif yang ada di aku gitu, emosi marah, emosi sedih, apalagi aku harus memposisikan diri sebagai seorang Rahma gitu,” ungkapnya.

“Apa yang dia rasain kekecewaan dia terhadap hidup, kesedihannya, kemarahannya harus aku kumpulin sampai bisa melakukan hal sekeji itu gitu,” imbuhnya menambahkan.

Lebih lanjut, Shareefa menekankan ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Rahma untuk menggambarkan karakternya. Ia yang penakut memilih untuk berdiskusi langsung dengan Sara Wijayanto.

“Aku nggak mau, maksudnya aku mendingan denger karakternya seperti apa dari Mbak Sara sama Mas Bobby aja gitu. Aku nggak mau langsung bertemu atau berkenalan atau berkomunikasi dengan Rahma. Maafin ya Rahma,” pungkasnya.

Film Cerita Lila dijadwalkan tayang pada 18 Juni 2026 di seluruh bioskop Indonesia.