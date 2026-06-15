Marshanda Jadi Korban Kekerasan Seksual di Saat Aku Bersuara, Luapkan Emosi dan Luka Masa Lalu

ERA.id - Marshanda mendapat tantangan baru lewat film terbaru yang dibintanginya, Saat Aku Bersuara. Marshanda harus Kembali merasakan luka masa lalu demi memerankan karakter Nadia.

Dalam film Saat Aku Bersuara ini, Marshanda berperan sebagai Nadia, seorang pengacara yang mengalami kekerasan seksual. Demi memerankan korban kekerasan seksual itu, perempuan yang akrab disapa Caca ini rela mengingat trauma yang dialaminya demi peran tersebut.

"Kalau Caca merasakan trauma, itu aku buat rasa trauma itu terlibat ketika aku berperan menjadi Nadia gitu. Cuman kan aku nggak tahu jadinya sama apa nggak," ujar Marshanda saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2026).

Marshanda mengaku selama proses syuting berlangsung ada banyak emosi yang dikeluarkan demi memerankan karakter Nadia. Ia pun harus berhadapan dengan rasa putus asa hingga berharap demi peran tersebut.

Meski beragam emosi yang harus dikeluarkan, ibu satu anak menekankan perasaan putus asa bukan menjadi bagian tersulit yang dilalui. Menurutnya, fase berharap justru paling sulit untuk dikeluarkan.

"Tapi untuk perasaan manusia seperti depresi, putus harapan, putus asa, memutuskan untuk menyerah, berharap, lalu berjuang menurut aku di antara semua itu yang paling sulit dan paling hebat yang seseorang bisa rasakan adalah berharap," ungkapnya.

Marshanda (Era.id/Nurul Tryani)

Lebih lanjut, Marshanda mengatakan peran Nadia membawa banyak pelajaran baginya tentang cara memandang kehidupan. Baginya, seseorang yang pernah merasakan hari-hari tergelap adalah orang yang bisa menghargai.

"Aku belajar dari karakter Nadia. Orang yang berani merasakan hari-hari tergelap dan terseremnya adalah orang yang paling bisa menghargai hari-hari terindahnya. Itu sih," pungkasnya.

Film Saat Aku Bersuara berkisah tentang seorang pengacara muda bernama Nadia. Kehidupan Nadia yang semula baik-baik saja mendadak berubah menjadi kelam ketika ia mengalami kekerasan seksual.

Masa kelam itu juga terjadi di tengah kebahagiaannya menuju jenjang pernikahan. Nadia dihadapkan dengan peristiwa yang membuatnya trauma.

Namun di sisi lain, Nadia yang diselimuti dengan rasa malu atas kejadian yang menimpanya justru berusaha bangkit. Ia terdorong untuk membantu perempuan lain yang juga mengalami kejadian serupa.

Film Saat Aku Bersuara tayang di bioskop mulai 18 Juni 2026.