Adu Akting dengan Aktor Berkebutuhan Khusus, Vino G. Bastian: Bukan Beban dan Komersil!

ERA.id - Vino G. Bastian kembali menunjukkan kemampuan aktingnya lewat film Tanah Runtuh. Vino bahkan beradu akting dengan aktor berkebutuhan khusus dalam film garapan Rudi Soedjarwo ini.

Aktor berusia 44 tahun ini mengatakan kehadiran Ridho Khaliq sebagai jajaran pemain berkebutuhan khusus dalam film Tanah Runtuh tidak menjadi beban baginya. Ia justru merasa sangat terbantu dengan kehadiran Ridho yang mampu memberi warna baru dan rasa pada film ini.

“Keberadaan Ringgo di sini itu sama sekali bukan menjadi beban buat kita semua di film ini. Bahkan maaf banget, Ringgo ini bukan menjadi objek komersial di film ini. Sama sekali enggak. Justru film ini tertolong sekali dengan keberadaan Ringgo ini,” ujar Vino saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Vino lantas menekankan kehadiran Ridho dan Yoan sebagai aktor cilik berperan penting di film ini. Vino menuturkan ia dan sejumlah pemain dewasa lainnya hanya mendukung kemampuang akting Ridho dan Yoan dalam film ini.

Lebih lanjut, Vino meminta kepada publik agar kehadiran Ridho tidak dipandang negatif. Ia menekankan tim produksi film tidak ingin menjadikan Ridho sebagai ladang komersil demi film Tanah Runtuh.

“Jadi jangan diputarbalikkan bahwa keberadaan Ridho ini menjadi senjata komersial buat kita. Enggak, sama sekali kita enggak pernah berpikir seperti itu dari awal, tapi justru keberadaan Ridho ini membuka mata kita bahwa mereka patut diberdayakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Film Tanah Runtuh berlatar belakang tentang kerusuhan bernuansa agama di Desa Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah. Kisahnya berfokus pada dua bersaudara, Kai (Yoan) dan Ringgo (Ridho Khaliq), seorang anak penyandang Down Syndrome yang terpisah dari ibu mereka, Emmy (Sigi Wimala), di tengah kekacauan.

Pada masa pencarian itu, mereka bertemu dengan Idham (Vino G Bastian), seorang anggota polisi yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah di Tanah Runtuh. Lantaran tidak bisa meninggalkan kedua anak tersebut, Idham pun memutuskan untuk membawa mereka dalam tugasnya.

Film Tanah Runtuh produksi Denny Siregar ini dijadwalkan tayang pada 25 Juni 2026 di bioskop.