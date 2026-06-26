Ummi Quary Bongkar Kebiasaan Unik Bareng Keluarga Saat Panas, Apa Itu?

ERA.id - Aktris sekaligus komedian Ummi Quary memiliki satu kebiasaan khusus yang dilakukan saat musim panas. Kebiasaan itu berupa rebahan di lantai yang sudah dilakukan sejak lama.

Saat ditemui di Pekan Raya Jakarta (PRJ) di acara peluncuran Sprite Nipis Mint, Kamis (25/6/2026), Ummi mengatakan kebiasaan tiduran di lantai itu merupakan tradisi keluarganya sejak lama.

“Keluargaku Betawi semuanya. Semuanya itu tuh kalau misalkan kita bareng-bareng kayak saudara lagi pada ngumpul, apalagi lebaran dan yang lain-lain, itu tuh suka banget di ubin,” ujar Ummi.

“Jadi suka nggak pakai karpet. Jadi beneran tiduran di ubin biar badannya adem. Biasanya kalau kita tuh ngerasanya juga kayak, 'Ah, adem banget, tenang,' terus rebahan lama-lama tidur,” imbuhnya.

Kebiasaan itu bahkan masih dilakukan oleh Ummi hingga sekarang. Meskipun namanya sudah menjadi salah satu artis besar di Tanah Air, Ummi tidak malu maupun menutupi salah satu kebiasaan sekaligus tradisi di keluarganya.

“Dari kecil (kebiasaan). Kayaknya ya kulitnya udah kulit-kulit orang Betawi kali ya jadi nggak masuk angin. Karena kalau udah masuk angin juga sama emak kita dikerokin,” katanya.

Lebih lanjut, bintang film Pamali: Tumbal ini juga mengaku tidak dilarang oleh orangtuanya untuk tetap melanjutkan kebiasaan tersebut. Hal ini lantaran di keluarga Ummi juga memiliki kebiasaan yang sama.

“Kagak (dimarahin), karena semuanya kayak gitu. Mama juga masih kayak gitu. Kakak-kakakku juga masih pada kayak gitu, jadi nggak apa-apa banget gitu,” jelasnya.

Kebiasaan Ummi Quary ini pun senada dengan produk terbaru Sprite Nipis Mint. Produk ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tengah padat dan panasnya cuaca.

Formula asamnya nipis ini dibawa ke Indonesia dan disesuaikan dengan cita rasa yang khas menyegarkan.

“Yang dibawa formulanya ke Indonesia ini, itu formula khusus untuk lidah rasa orang Indonesia. Jadi memang sedikit berbeda nih formula Nipis Mint ini memang didedikasikan khusus untuk konsumen masyarakat Indonesia,” kata Andes Gumilang Hadisucipto, Director Sparkling Flavours, PT Coca-Cola Indonesia.

“Jadi sangat spesial memang dipersiapkan, diriset juga bagaimana rasanya yang kalau mau nyoba ini cuma ada di Indonesia gitu,” pungkasnya.