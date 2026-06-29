Mendadak Umumkan Hiatus, Junkyu Treasure Tulis Surat Menyentuh

ERA.id - Kim Junkyu Treasure mengumumkan dirinya rehat dari seluruh aktivitas grup lantaran mengalami masalah kesehatan. Junkyu pun meminta maaf karena tidak bisa ikut comeback bersama grupnya.

YG Entertainment mengumumkan Junkyu tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan grup mendatang lantaran harus istirahat dan fokus pada pemulihan. Ia tidak akan mengikuti syuting video klip terbaru hingga lagu B-side "DANGER".

"JUNKYU tidak akan dapat berpartisipasi dalam kegiatan TREASURE yang akan datang untuk sementara waktu, dan ia juga tidak akan dapat ikut serta dalam pengambilan gambar P/V untuk lagu B-side "DANGER," yang dijadwalkan akan segera berlangsung. Kami mohon pengertian dari para penggemar," demikian pernyataan agensi dikutip Weverse, Senin (29/6/2026).

Setelah pengumuman itu disampaikan agensi, Junkyu pun memberikan kabar secara pribadi kepada para penggemar. Melalui surat yang ditulis oleh Junkyu, ia meminta maaf lantaran tidak bisa ikut kegiatan grup lantaran masalah kesehatan.

Bukan hanya itu saja, ia juga menyesal karena sudah membuat para penggemar khawatir atas pengumuman yang mendadak ini. Sebagai gantinya, ia akan menggunakan waktu rehat untuk fokus dengan kesehatannya.

"Aku percaya jeda ini adalah sesuatu yang kubutuhkan agar bisa kembali sebagai versi diriku yang lebih sehat dan kuat. Aku akan menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan baik, mengatur pikiranku, dan kembali sebagai diriku yang sebenarnya," ujar Junkyu.

Pada surat tersebut Junkyu menyadari selama ini sudah mengabaikan kondisi kesehatan tubuhnya sejak pertama kali debut di tahun 2020. Pengabaian ini dia lakukan lantaran ingin menunjukkan sisi terbaik dan profesional untuk para penggemar.

Namun perlahan ia pun sadar tubuhnya tidak lagi mampu untuk terus bertahan dari rasa sakit yang selama ini dirasakan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk hiatus setelah melakukan diskusi panjang dengan perusahaan dan fokus dengan kesehatannya.

"Terima kasih selalu, dan aku mencintaimu, TREASURE MAKER," pungkasnya.