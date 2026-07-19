Afgan Curhat Sempat Hilang Suara Jelang Konser Retrospektif: Allah Kasih Saya Ujian

ERA.id - Penyanyi Afgan mengaku sempat kehilangan suara menjelang konser Retrospektif yang digelar pada Sabtu (18/7/2026). Afgan pun sempat cemas lantaran suaranya tidak kunjung kembali menjelang konser.

Pengakuan ini disampaikan oleh Afgan di sela-sela panampilannya di konser Retrospektif, Sabtu (18/7/2026). Afgan mengungkap bahwa suaranya sempat hilang dan baru kembali empat hari menjelang konser.

“Dua minggu yang lalu saya kehilangan suara saya, guys. Nggak bisa ngomong. Dan saya benar-benar baru bisa nyanyi itu hari Rabu kayaknya, konsernya hari Sabtu,” ujar Afgan di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (18/7/2026).

Pelantun “Kacamata” ini pun meminta maaf kepada para penggemar lantaran tidak bisa memberikan penampilan spesial. Bahkan, suara Afgan pun masih terdengar surau meski sudah berusaha memberikan penampilan terbaik.

“Walaupun malam ini saya nggak perfect, cuman saya akan memberikan seratus juta persen dari diri saya. Apapun itu saya akan berikan. Mohon maaf ya kalau nggak perfect,” ungkapnya.

Lalu, kata Afgan, masalah suara yang dialami menjelang konser ini juga disertai dengan berbagai masalah kesehatan lain, seperti gerd yang mendadak kambuh hingga infeksi sinus.

Meski demikian, Afgan bersyukur bisa diberi kesembuhan dan memberikan penampilan terbaiknya.

“Allah ngasih saya cobaan ini karena Allah pengen saya belajar untuk percaya, untuk trust. Bahwa semua akan baik-baik saja. Dan malam ini saya bisa tampil di sini. I'm gonna give the best, and even if my best is not 100% right now, still saya akan berikan yang terbaik untuk teman-teman semua,” pungkasnya.

Afgan membuka konser Retrospektif dengan lagu “Misteri Dunia” dan langsung membuat JCC Hall bergemuruh. Pada konser perayaan 18 tahunnya ini, Afgan turut menghadirkan sejumlah bintang tamu, seperti Petra Sihombing, Mahalini, hingga Kris Dayanti.

Sedikitnya Afgan membawakan 30 lagu yang diambil dari album terbarunya, Retrospektif, serta lagu-lagu hits miliknya, mulai dari “Cinta 2 Hati”, “Bawalah Cintaku”, “Sadis”, “Bukan Cinta Biasa”, hingga “Terima Kasih Cinta”.