Kenang Vidi Aldiano di Konser Retrospektif, Afgan: Sampai Jumpa Lagi Ya!

ERA.id - Afgan memberi persembahan khsusu untuk mendiang kerabatnya, Vidi Aldiano, di konser Retrospektif, Sabtu (18/7/2026). Afgan bahkan menagan tangis haru saat harus mengenang sahabat tercinta.

Persembahan itu diberikan oleh Afgan dalam konser Retrospektif yang digelar di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (19/7/2026). Afgan sempat menghela napas panjang sebelum menjelaskan makna dari lagu "Sampai Jumpa".

"Lagu ini saya tulis bukan buat Vidi, sih. Cuman, nggak tahu kenapa sekarang lagu ini jadi mengingatkan saya sama almarhum Vidi terus," ujar Afgan.

Pelantun "Sadis" ini lantas menjelaskan bahwa ia sempat melihat potongan Podcast yang menampilkan Vidi bersama Deddy Corbuzier. Pada cuplikan itu, Vidi ditanyai tentang konser yang paling berkesan selama berkarier.

Dalam pengakuannya itu, Vidi mengatakan konser paling berkesan adalah saat ia tampil bersama Afgan di konser Erwin Gutawa tribute to Chrisye. Melihat itu, Afgan tidak menyangka dengan hal tersebut.

"Gue nggak nyangka sih, di sekian banyak panggung yang dia sudah lewati, yang paling berkesan buat Vidi adalah performance yang itu," tuturnya.

Sebelum melanjutkan ucapannya, Afgan kembali menghela napas panjang dengan mata yang mulai sembab. Ia pun mendedikasikan penampilannya malam itu, khususnya untuk lagu "Sampai Jumpa" untuk Vidi Aldiano.

"Jadi malam ini, saya dan juga ada Om Erwin, serta semua yang ada di sini, we're all thinking about you, Vidi. And this song will always be about you. Sampai jumpa lagi ya, Vidi," pungkasnya.

Dalam konser Retrospektif, Afgan membawakan sedikitnya 30 lagu yang dipilih dari album terbaru hingga lagu-lagu hits yang menemani perjalannya berkarier. Konser itu juga turut dihadiri oleh para kerabat, seperti Isyana Sarasvati, Enzy Storia, Reza Chandika, Omar Daniel, Rossa, hingga Sheila Dara.