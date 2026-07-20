Rela Latihan Sebulan Demi Dance di Series 12 IPA 4, Nayla Purnama Jadikan TWICE Inspirasi Utama

ERA.id - Nayla Purnama mengungkap salah satu tantangan terbesar dalam memainkan dua karakter berbeda di serial terbaru WeTV Indonesia dan Unlimited Production, 12 IPA 4. Tantangan itu mulai dari belajar bahasa isyarat hingga menari.

Berperan sebagai Hana dan Hanin, Nayla harus memainkan dua karakter sekaligus yang membuatnya sempat kebingungan. Apalagi kepribadian Hana dan Hanin yang berbeda ini membuatnya sering kali tertukar satu sama lain.

"Sebenarnya lumayan cukup kesulitan karena aku merasa kayak Nayla tuh lebih banyak Hanin-nya. Jadi pada saat aku menjadi Hana, kadang tuh suka kelepasan," ujar Nayla saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).

Nayla mengakui dirinya sering kali ditegur oleh sutradara Dina Jasanti saat karakternya terukar selama syuting berlangsung. Beruntung ia bisa cepat beradaptasi dengan karakter yang seharusnya dimainkan.

Selain sering kali tertukar, tantangan lainnya yang dihadapi oleh Nayla ialah bahasa isyarat yang juga menjadi simbol hubungan Hana dan Hanin. Untuk memakai isyarat itu, Nayla pun mempelajari bahasa isyarat yang paling melekat dan mudah untuk dipahami.

"Akhirnya aku cari-cari gerakan-gerakan yang memang akhirnya aku ambil dari bahasa isyarat umum. Salah satu paling dekat kan kayak gini kan I Love You, ya, ini paling common gitu, mungkin semua orang tahu," jelasnya.

"Terus aku ada tambahin kayak apa ya, kayak family, always together, forever kayak gitu-gitu," imbuhnya menambahkan.

Tidak hanya itu saja, Nayla juga dihadapkan dengan tantangan untuk menari yang selama ini belum pernah ia lakukan. Demi mempelajari gerakan-gerakan itu, Nayla harus menghabiskan waktu selama satu bulan bersama pelatih dan pemain lainnya.

"Kayaknya sebulan ada deh (latihan). Yang paling susah gerakin badannya aja susah! Kayak apa ya, menurut aku dance itu sesuatu yang bukan kayak bisa dipelajarin dalam Waktu singkat gitu lho," katanya.

Lebih lanjut, Nayla Purnama mengatakan untuk lebih lihai dalam menari, ia menjadikan grup K-Pop TWICE sebagai salah satu inspirasinya.

"Nonton! Nonton, itu juga jadi salah satu inspirasi. Contohnya TWICE!" tutupnya.