Amanda Manopo Seret Eks Karyawan ke Sel Penjara, Gasak Rp3 Miliar Demi Liburan hingga ke Klub Bali

ERA.id - Artis peran Amanda Manopo membongkar kejahatan mantan karyawannya yang melakukan penggelapan dana perusahaan hingga Rp3 miliar. Manda menyebut mantan karyawan itu menggunakan uang hasil kejahatan untuk pergi ke luar negeri.

Ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Amanda Manopo mengatakan mantan karyawan yang sudah dikenalnya sejak dua tahun lalu diduga melakukan penggelapan dana perusahaan. Penggelapan itu dilakukan oleh terduga pelaku untuk jalan-jalan ke luar negeri hingga pergi ke klub yang berada di Bali.

"Dia menggunakan lewat jadi ada transaksi GoPay, OVO itu 25 juta, terus kayak jalan-jalan ke luar negeri, terus ke klub-klub daerah Bali, terus kayak biaya-biaya untuk hal-hal have fun lah. Bisa dibilang seperti itu," ujar Amanda Manopo.

Pemain sinetron Ikatan Cinta ini menjelaskan meski sudah dua tahun mengenal baik, karyawan tersebut baru bekerja kurang dari satu tahun bersama dirinya. Namun kerugian yang dialami Manda cukup fantastis hingga menyentuh angka miliaran rupiah.

"Kerugian itu kemungkinan sekitar hampir Rp3 M-an. Gitu. Selama dia bekerja hampir 8 bulan. 8 bulan ternyata udah sekitar hampir Rp3 M yang di mana itu udah merugikan dari aku-nya sendiri," jelasnya.

Lalu, kata Manda, kejahatan yang dilakukan mantan karyawannya ini terungkap setelah ia mendapati sejumlah bukti dugaan guna-guna yang dilakukan oleh terduga pelaku. Sejak saat itu, Manda pun memilih untuk memecat karyawan tersebut dan melakukan audit keuangan perusahaan bersama Kenny Austin.

"Jadi ya ketika tahu itu semua, saya akhirnya langsung melakukan tindakan, dan habis itu kita mengaudit semuanya dari rekening PT dan akhirnya terlihat sangat jelas," katanya.

Lebih lanjut, Amanda Manopo menegaskan bahwa ia dan Kenny Austin tidak akan membuka pintu damai untuk pelaku. Ia pun akan menyeret pelaku hingga ke sel tahanan.

"Pokoknya doakan semoga perjalanannya lancar dan semoga oknum-oknum yang terlibat ini bisa kita penjarakan dengan secara cepat. Pengen banget melihat dia ada di dalam starlite (sel tahanan)," pungkasnya.